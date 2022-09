Video registra flujo de lava en el volcán Sangay

Durante la noche del jueves 1 de septiembre de 2022, mediante las cámaras de video vigilancia del ECU911 de Macas se visualizó un flujo de lava que descendió del volcán Sangay.

Al parecer no fue el único episodio registrado en el mismo día. El informe del Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional detalló que en la mañana del jueves se observó emisiones de gas con ceniza que fue de 1 500 metros de altura con dirección sudoeste.

Mientras que el Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas o conocido también como Washington VAAC reportó dos emisiones de 870 metros y una de 1 770 metros con dirección sudoeste.

El ECU junto al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias continuarán monitoreando el sector.

El pasado 17 de agosto se registró caída de ceniza del volcán. Según un comunicado del IG "Este fenómeno ha sido frecuente a lo largo del actual periodo eruptivo".

Además es uno de los volcanes más activos del Ecuador, manteniéndose en actividad eruptiva constante desde 1628, es decir, más de 394 años.

Here is the latest #ash advisory update for #Sangay #volcano in #Ecuador : https://t.co/tOZneTtEEh pic.twitter.com/VscLJV0hyh