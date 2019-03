Video revela identidad de ‘El Abuelo’; aparece junto a un cinco jóvenes que buscan perfiles en Facebook

LEA TAMBIÉN

El hombre lleva gorra y aparece sentado en una silla, con música de narcocorridos de fondo, en su casa en un barrio residencial del norte de Quito. A su alrededor, por lo menos cinco jóvenes hombres miran las pantallas de celulares de alta gama; se pasan entre ellos los dispositivos, uno tiene desplegada en la pantalla de una computadora el buscador de perfiles de Facebook. Es una reunión con ‘El Abuelo’, captada en un video que se ha difundido en redes sociales la tarde de este viernes 29 de marzo del 2019.

El video es de baja resolución. Sin embargo, se alcanza a ver al hombre identificado por la Fiscalía como Royce P., alias ‘El Abuelo’, estadounidense procesado por presunta trata de adolescentes con fines de explotación sexual en Quito.



El hombre, adulto mayor, fue detenido el miércoles 27 de marzo de 2019. Tras una audiencia de formulación de cargos, la Justicia dispuso su arresto domiciliario. El video no tiene fecha y aparentemente muestra una reunión registrada antes de que el caso conmocionara a Ecuador.



El 12 de marzo del 2019 se conoció por primera vez de la existencia de ‘El Abuelo’ y de una posible red de trata vinculada con la muerte de una adolescente de 15 años, Carolina.



El cadáver de la colegial fue hallado el 26 de agosto del 2018 en un terreno del norte de Quito. Un video registró que cuatro personas arrojaron el cuerpo en ese lugar. La joven había salido de su casa la noche anterior. Su madre pidió una investigación pero, cuatro meses después, un informe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased) concluyó que Carolina tuvo una muerte natural.



La autopsia de la menor registraba lesiones en las partes íntimas, así como en el tórax y el rostro. Siete meses después de su muerte, la Justicia retomó el caso. Después de la denuncia del 12 de marzo, tres hombres fueron procesados por el delito de violación con muerte.



La denuncia del 12 de marzo refirió, además, que Carolina había sido víctima de una red de trata que recluta a menores de edad, los convierte en adictos de drogas para llevarlos a casa de un hombre adulto mayor con fines sexuales. Los colaboradores



El día de la captura de ‘El Abuelo’, la Fiscalía dirigió un allanamiento en su domicilio. Agentes de Criminalística hallaron evidencias como juguetes sexuales, pastillas para erección, computadoras con fotografías de contenido sexual en las que aparecen menores. Además, se encontraron volantes de invitación a fiestas para jóvenes o ‘caídas’.



A aquellas fiestas, dicen los investigadores, llegaban adolescentes reclutadas por un grupo de colaboradores de ‘El Abuelo’, quienes embriagaban a las menores y ofrecían drogas, en encuentros que terminaban con relaciones sexuales grupales que eran filmados.



Los policías contaron que el hombre entregaba dinero en efectivo a los captadores, para que invitaran a las víctimas a bares y discotecas. Les compraban alcohol y drogas. Además, les regalaban teléfonos celulares y joyas. Se hacían amigos e incluso las enamoraban. Les tomaban fotos y enviaban las imágenes al celular del extranjero, quien así las seleccionaba para sus fiestas y parrilladas.



Según la indagación, las adolescentes regresaban a las fiestas porque ‘El Abuelo’ se ganaba su confianza y les prometía entregar más regalos si ellas no avisaban a sus familiares lo que sucedía en su casa.



En el allanamiento al domicilio del estadounidense adulto mayor, en el sector del Quito Tenis, la Fiscalía encontró imágenes de menores de posible naturaleza sexual, dos cámaras fotográficas, ocho celulares, fundas con dosis de marihuana, USD 9 950 en efectivo.



En la audiencia de formulación de cargos contra el ciudadano estadounidense, el Juez le dictó arresto domiciliario, por ser una persona de la tercera edad. Días antes, se dictó prisión preventiva contra Christian G., alias ‘Careniña’, quien sería un colaborador de la red. Las autoridades no han determinado si él es uno de los cinco jóvenes hombres que aparecen en el video junto a ‘El Abuelo’, mientras observan imágenes en los dispositivos.