Otto Sonnenholzner: Ciudadanos venezolanos deberán presentar pasado judicial apostillado para entrar a Ecuador

El vicepresidente Otto Sonnenholzner anunció este lunes 21 de enero del 2019 que Ecuador exigirá desde este día la presentación del pasado judicial apostillado a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a Ecuador.

Sonnenholzner indicó que Ecuador ha agotado todas las instancias con el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, para acceder a bases de datos sobre los venezolanos que llegan al país. Pero agregó que no se ha podido obtener esa información.

El Vicepresidente señaló: "Los controles se fortalecerán a través de un registro que nos permita conocer con mayor precisión la situación de quiénes se encuentran en el territorio nacional".



Sin embargo, el portavoz del mensaje del Gobierno de Ecuador enfatizó que habrá "sanciones a quienes se aprovechan de la difícil situación de migrantes que por alimentar a sus familias son víctimas de empleadores inescrupulosos".



"Desde hoy y en vista de que el Gobierno venezolano separó a su país de la Comunidad Andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado".



"Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan están situación para delinquir".



Sonnenholzner se pronunció por el femicidio de la joven Diana Carolina perpetrado por su novio la noche del sábado 19 de enero en Ibarra: "Este crimen horrendo es un acto de violencia contra las mujeres y quiero insistir en que la violencia machista no tiene nacionalidad. Repudiamos todas las agresiones contra las niñas y las mujeres, cuenten con todo nuestro esfuerzo para luchar contra este flagelo".

El Vicepresidente habló de la actuación de los policías durante los 90 minutos que Diana Carolina permaneció tomada como rehén, antes de ser apuñalada por su pareja: "Nuestro apoyo a la Policía Nacional y nuestro reconocimiento a su trabajo, pero inacción como la del sábado pasado no será aceptada. Quien no sea capaz de defender la vida de una persona cuando tiene la ocasión y la responsabilidad de hacerlo, no merece ser llamado policía. Los oficiales a cargo de la ciudad, han sido removidos y serán sancionas conforme se ha anunciado. Me dirijo a cada policía del país para asegurarles que cuando usen la fuerza en cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía tendrá siempre el respaldo del Gobierno Nacional".



"Ecuatorianos, es momento de enfrentar los problemas con mesura, apegados al derecho, sin fomentar el odio".