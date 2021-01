¿Se vacunó contra el covid-19 en el centro geriátrico del Hospital de los Valles de Quito?

El anuncio de que una brigada de vacunadores del Hospital Pablo Arturo Suárez se trasladó con dosis contra covid-19 al Centro Geriátrico del Hospital de los Valles, el sábado 23 de enero del 2021, generó críticas en redes sociales como Twitter.

¿Por qué? Porque al Ecuador llegaron apenas 8 000 fórmulas. Y se dijo que no se debería inmunizar primero a los adultos mayores y médicos de un centro privado de Quito.



Entre los comentarios se señalaba que en el geriátrico había familiares del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. Además que las vacunas debían aprovecharse en el Pablo Arturo Suárez, que concentra pacientes con el SARS-CoV-2.



La noche del domingo 24, Freddy Carrión, defensor del Pueblo, se pronunció, anunciando que sus delegaciones provinciales harán un seguimiento exhaustivo del plan de vacunación.



"Al pueblo le preocupa la insuficiente cantidad de dosis con la que arranca esta primera fase inicial de vacunación. Es necesario que la ciudadanía conozca de las máximas autoridades del Gobierno el plan de vacunación en términos generales. Resulta intolerable, que el personal médico que atiende en UCI (Unidades de Cuidados Intensivos), hospitalización no hayan sido priorizados para la primera dosis y hayan tenido que reclamar. Como institución nacional de derechos humanos, dentro de nuestras responsabilidades de garantizar los derechos de todas y todos los ecuatorianos, he dispuesto que nuestras delegaciones provinciales realicen un exhaustivo seguimiento del plan de vacunación dispuesto por el gobierno nacional a fin de que llegue a todos los ecuatorianos".



En un comunicado, el sábado, el Ministerio dijo que residentes de la tercera edad y personal de atención, además de profesionales de la salud, recibieron la primera dosis de la vacuna.



La noche de ayer, domingo 24, a través de mensajes telefónicos, el Ministro respondió a EL COMERCIO: "Las vacunas están asignadas por ciudad. En el Hospital de los Valles y en su centro gerontológico se utilizaron las brigadas (de vacunadores) del Hospital Pablo Arturo Suárez, no las vacunas asignadas".



Al consultarle sobre si es real que él tiene un familiar en el centro gerontológico del Hospital de los Valles. ¿Es real eso? "No solo un familiar, varios familiares", contestó. También que "el personal de salud y residentes gerontológicos de todo el país tiene derecho a ser vacunados, no solo los públicos. La próxima semana iremos al Hospital Metropolitano y también a la Clínica Colonial. En febrero 3 y 4 iremos al gerontológico del Municipio, en Conocoto".



Gremios médicos como las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud (Fupse) le han solicitado al Ministro de Salud ser parte de veedurías y asesorarlo para mejorar el plan de vacunación contra el covid-19. No se conoce la respuesta al respecto.



El jueves se conoció que la Presidencia de la República decidió conformar un Comité de Transparencia para vigilar el proceso de vacunación. No se conoce si los tres miembros tendrán acceso al cronograma de llegada de las dosis al país. Se ha indicado, desde Salud, que se contará con 18 millones de dosis, para el 60% de la población.



El presidente del Consejo Directivo del IESS, Jorge Wated, anunció que el lunes le informarán más detalles sobre el caso de mal uso de dos vacunas en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Según la Cartera de Salud, el gerente del centro en donde se produce la inobservancia de protocolos debería ser destituido y el caso pasar a Fiscalía.