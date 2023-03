Usuarios del Teleférico de Quito quedaron encerrados

El temporal puede afectar la operación del Teleférico. Cortesía

Evelyn Jácome (I)

Usuarios del Teleférico de Quito reportaron que permanecieron encerrados por casi dos horas en las instalaciones, el sábado 25 de marzo del 2023.

Según las personas que visitaron el lugar turístico, la empresa les informó que el evento ocurrió debido a un supuesto desperfecto eléctrico.

No obstante, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) indicó que la entidad está atenta a las diferentes incidencias que se presentan en el sistema eléctrico en su área de servicio. Y añadió que no han recibido ningún reporte sobre el daño en el Teleférico ni se generó incidente alguno. Aseguró que el daño no fue en su red eléctrica.

¿Qué pasó en el Teleférico de Quito?

La tarde de este domingo 26 de marzo, directivos del Teleférico de Quito se pronunciaron al respecto. Dijeron que “debido a la presencia de fuertes lluvias, tormentas eléctricas, rayos, vientos fuertes o en general condiciones climáticas desfavorables, el sistema del Teleférico de Quito tiene sensores que detienen el equipo para garantizar la seguridad de los usuarios”.

El Teleférico añadió que el procedimiento normal es esperar a que esas condiciones climáticas cambien y permitan movilizar a los usuarios. “Evidentemente los tiempos de espera son mucho mayores; sin embargo, el objetivo es y será preservar la seguridad de quienes nos visitan”, continuó el pronunciamiento.

Se aclaró, además, que no fue ausencia de energía eléctrica lo sucedido el sábado, pero suelen presentarse fallas eléctricas por el temporal, sobre todo tormentas eléctricas.

