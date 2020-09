UNES objetó la precandidatura de Guillermo Lasso; Creo prepara respuesta

LEA TAMBIÉN

El movimiento Creo se alista para desvirtuar una impugnación en contra del precandidato presidencial, Guillermo Lasso. Lo hará este lunes 28 de septiembre del 2020 ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito.

Así lo confirmó el director nacional de la lista 21, César Monge. La acción surge luego de que la coalición Unión por la Esperanza presentara el pasado 25 de septiembre una objeción contra la postulación del exbanquero, a quien acusan de tener supuestos vínculos con paraísos fiscales.



“Mañana estaremos presentando nuestra respuesta a esta intención del correísmo de tratar de ganar por tapetazos”, cuestionó Monge.



UNES dirigió una carta a Diana Atamaint, presidenta del CNE. Ahí puntualizó que la consulta popular del 2017 estableció una prohibición para los candidatos de elección popular de tener bienes o capitales en paraísos fiscales, ya sea por sí mismo o a través de su cónyuge o sus hijos no emancipados.



“En este marco, la presente objeción sustentará con fundamentos de hecho y de derecho, el incumplimiento por parte del ciudadano Guillermo Lasso Mendoza (…) al mandato popular, a través de mecanismos elusivos, que lo afectan no solo directamente, sino que también involucran a su círculo familiar, esposa e hijos”, reza el documento.



También se afirma que la existencia de bienes y capitales en paraísos fiscales por parte del precandidato de Creo no es reciente y que se ha constituido en una práctica llevada a cabo durante años.



“El correísmo va a tener que demostrar que lo que afirman está basado en algo sustentado, más allá del reciclaje de infamias de la campaña pasada. El objetivo del correísmo es hacer trampa, cuando ven que ya no están primero en las encuestas, cuando ven que Lasso lidera la intención de voto, como no pueden revertir eso, buscan el tapetazo”, precisó Monge.



El Departamento de Comunicación del CNE confirmó que el sábado 26 de septiembre notificaron a Creo sobre la objeción, por lo que se abrió un periodo de 48 horas para responder.