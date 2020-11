La UNE propone acciones para retorno a las aulas en planteles fiscales

Una veintena de acciones para el posible retorno de estudiantes fiscales a sus instituciones, para retomar las clases presenciales, propone la Unión Nacional de Educadores (UNE). Las alternativas se expusieron este lunes 16 de noviembre del 2020, por medio de una rueda de prensa virtual. Entre otras exigen la aplicación de pruebas PCR, para detectar covid-19, con muestras nasofaríngeas, a profesores, personal administrativo y estudiantes.

En Ecuador hay 4,8 millones de alumnos. Y más de 160 000 profesores en el sistema fiscal.



El gremio de maestros señala que el Gobierno debe brindar y garantizar todas las medidas de bioseguridad para un posible retorno a las aulas, a todo el sistema educativo. La decisión de retorno, dijo Kléver Hidalgo, presidente de la UNE Pichincha, se ha tomado “por la incapacidad del Gobierno de dotar a estudiantes y docentes de herramientas tecnológicas e Internet gratuito, lo que ha provocado la deserción de miles de estudiantes y el despido de miles de maestros”.



Con el fin de que, al retornar de forma presencial, toda la comunidad educativa se encuentre protegida frente al peligro de contagio de covid-19, que se mantiene activo, el gremio elaboró alternativas, dijo la presidenta nacional, Isabel Vargas.



El viernes pasado, la ministra Monserrat Creamer señaló que todos los planteles, sin importar si son fiscales o privados, deben presentar su Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE) y si lo desean plantear el retorno progresivo. Al consultarle si tenían los insumos y las condiciones tomando en cuenta que en cada grado suele haber 45 alumnos, dijo que eso se debe estudiar en el PICE.

En el país desde mediados de marzo las clases presenciales se suspendieron. Y los estudiantes de establecimientos privados reciben clases virtuales. Los de centros fiscales también tienen esa opción, pero un grupo no tiene acceso a conectividad, por lo que según la Cartera, pueden acceder a guías impresas, programa de radio y televisión.



Vargas señaló que durante la emergencia sanitaria se han despedido a más de 10 000 docentes. “Hacemos un llamado a las autoridades a recordar que la Constitución establece que la educación es responsabilidad ineludible del Estado y un derecho, más no un privilegio”.



Además hizo un llamado para una movilización de toda la comunidad educativa, con el fin de exigir que se garantice que el retorno a las aulas sea en condiciones de seguridad.



Andrés Quishpe, dirigente de la UNE, gremio ligado a Unidad Popular, dijo que el gremio ya había convocado a una movilización el 1 de diciembre para pedir que se reintegre a los maestros despedidos, que se les cancele a más de 18 000 docentes su bonificación por recategorización y para demandar que desde el último mes del año ya no se produzca un recorte en los salarios de trabajadores públicos, incluidos los maestros.

Esta movilización, dijo, también tiene como propósito demandar presupuesto para la educación “porque eso significa garantizar un retorno seguro”.



En el país hasta este lunes 16 hay 180 676 personas contagiadas; 35,7% de casos se concentra en Pichincha. Las autoridades han solicitado mantener medidas de bioseguridad como uso de mascarillas, lavado de manos de al menos 20 segundos y distanciamiento social, para reducir el riesgo de propagación del virus.



Las propuestas de la UNE son:



-Dejar de pagar la deuda externa y devolver el presupuesto de la educación



-Que el aporte a educación para el periodo fiscal 2021 sea el del 6% del PIB



-Que haya un plan de blindaje en la escuela pública



-Recuperar el médico escolar



-No pueden retornar al trabajo presencial el personal administrativo, de apoyo ni los docentes que están en estado de vulnerabilidad.



-La remuneración de los docentes sin recorte y dotación de Internet gratuito para ellos.



-Disminuir el número de estudiantes por aula: 12 en educación inicial, 20 en básica y bachillerato, en función del tamaño de las aulas, para garantizar la separación de dos metros entre estudiantes



-Infraestructura necesaria para prevenir contagios dentro de los establecimientos educativos



-Reintegración de docentes desvinculados y contratación de nuevos maestros para cumplir los protocolos de bioseguridad.



-Dotación de servicios básicos como agua, luz, teléfono, Internet, sobre todo en sectores rurales sin los servicios.



-Aplicación de pruebas PCR previo a la reapertura de cualquier establecimiento.



-Entrega de equipo de bioseguridad para docentes y mascarillas para estudiantes.



-Equipos para tomar la temperatura, pintura para señalética y todos los insumos necesarios para cumplir con protocolos.



-Fumigación permanente de los establecimientos educativos.



-Reparación y asfaltado de las vías de acceso a las unidades educativas.



-Apertura de banda de Internet en sectores rurales



-Dotación de equipos tecnológicos en zonas rurales.



-Masificar la entrega de guías impresas a estudiantes sin acceso a Internet.



-Implementación de desayuno y almuerzo escolar.

-Desarrollo de una campaña de prevención dirigida a la escuela y a la comunidad