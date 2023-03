El Triunfo, paralizado tras ataque contra Junior Roldán

Puertas cerradas y poca gente en las calles era la tónica en El Triunfo la mañana del viernes 17 de marzo de 2023, horas después de una balacera en la que resultó herido Junior Roldán. Foto Cortesía

Redacción Elcomercio.com

Puertas cerradas y poca gente en las calles era la tónica en El Triunfo la mañana del viernes 17 de marzo de 2023, horas después de una balacera en la que resultó herido Junior Roldán.

La mayoría de comercios no brindaban atención al público, apenas se veían algunos locales de venta de comida que ofrecían el producto a los pocos transeúntes.

Los colegios tampoco atendían a los padres de familia que acudían a matricular a sus hijos para el próximo año escolar en la región Costa.

El Triunfo está ubicado a una hora de Guayaquil, tiene una población de 59 000 habitantes. Es una zona comercial, pues conecta a la Costa con la Sierra centro y Sur y con la parte Litoral sur del país.

Temor en El Triunfo

Los pobladores evitaban hablar de lo sucedido la noche anterior en El Triunfo. Pasadas las 20:00 una balacera se inició en un billar en la zona de Las Palmas.

El tiroteo dejó cinco personas fallecidas y seis heridos, entre ellos dos servidores policiales.

"Fui a matricular a mis hijos y el director de la escuela me dijo que no estaban atendiendo hoy", dijo una mujer que pidió no ser identificada por temor a represalias.

Roldán salió de la cárcel el 14 de febrero de este año. Goza del beneficio de prelibertad luego de una batalla jurídica.

Desde que obtuvo su libertad ha sido visto en presentaciones de artistas y consumiendo bebidas alcohólicas.

Presencia policial

Fuerzas de élite de la Policía Nacional llegaron a El Triunfo desde la noche del jueves para reforzar la seguridad de la cabecera cantonal.

Los servidores policiales patrullaban las calles de la población, con sus armas y chalecos antibalas. Las dependencias de la institución tenían vallas para protegerlas.

