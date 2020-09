¡Condenados! Correa, Glas, Alvarado... pierden última instancia judicial del caso Sobornos en la Corte

LEA TAMBIÉN

Rafael Correa y Jorge Glas son autores de instigación para que se cometa el delito de cohecho en el caso Sobornos. Así lo señaló la tarde de este lunes 7 de septiembre del 2020 el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, en última instancia judicial.

El Tribunal declaró improcedentes los recursos de casación de Correa y Glas; señalo que los culpables instigaron a “Pamela Martínez para que arme la distribución de los sobornos y el sistema ilícito en una oficina paralela a la Presidencia de la República”. En tanto que los exsecretarios de Estado Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, así como Viviana Bonilla, Cristian Viteri y Pamela Martínez, son coautores del delito de cohecho agravado, según los magistrados.



Según el Tribunal, “Jorge Glas instigó desde sectores estratégicos y luego como Vicepresidente de la República y líder de su movimiento político, para que a través de Pamela Martínez obtenga recursos económicos para el beneficio propio y de su movimiento político”.



Pamela Martínez fue asesora presidencial en el Palacio de Carondelet durante el régimen presidencial de Correa. Inicialmente fue detenida y luego colaboró con las investigaciones del caso, por el cual la Fiscalía determinó qué empresas realizaban contribuciones para el movimiento político Alianza País a cambio de obtener contratos del Estado.

Debido a la emergencia sanitaria, la audiencia para conocer la sentencia se desarrolló en dos salas. Los abogados y sentenciados comparecieron de forma telemática. Foto: cortesía.

Con base en la concesión de los beneficios de la cooperación eficaz, el Tribunal de Casación impuso la pena de 9 meses y 22 días para Pamela Martínez.



El Tribunal conformado por los conjueces Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra conoció los recursos de casación planteados por Correa y otros 15 procesados que fueron sentenciados por cohecho en dos instancias en la Corte.



Por voto de mayoría, de los jueces Javier de la Cadena y José Layedra, y el voto salvado parcial de Milton Ávila, el tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó los recursos de casación que fueron presentados por 16 de los sentenciados en el caso Sobornos.



Con ello se ratificó la condena en todas sus partes, "debiendo cumplirse con las penas impuestas en la audiencia de apelación. Es decir, 8 años de prisión para la mayoría de ellos y la reparación integral al Estado por 14,7 millones de dólares", señaló la Fiscalía en un comunicado.

Con base en los artículos 657 numerales 5 y 6 del COIP, el Tribunal declaró improcedente los recursos de casacion de Alvarado, Bonilla, Calle, Córdova, Correa, Do You Choin, Fontana, Galarza, Glas, Hidalgo, Martinez, Mera, Philip Coper, Salas, Sánchez, Solis, Betancourt, Verduga y Viteri al no haberse justificado con la suficiencia técnica que requiere este

La casación es el último recurso judicial; en esta instancia Correa busca que se revise el cumplimiento de la normativa y del Derecho en el proceso de juzgamiento.



El Tribunal de Casación se reunió presencialmente en la Corte Nacional de Justicia a las 15:00

Durante la audiencia de casación, que se inició el jueves 3, los abogados de los condenados cuestionaron la aplicación de 11 artículos de dos normas penales. Ellos dijeron que se aplicó e interpretó incorrectamente la ley.



De su lado, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría rechazaron esos argumentos y pidieron que se ratifique la sentencia para todos los condenados.

Por la emergencia sanitaria del covid-19, la audiencia para conocer la sentencia oral se realizó en dos salas diferentes del alto Tribunal y también los abogados y sentenciados pudieron comparecer de forma telemática.