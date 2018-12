Transportistas se reúnen con el Gobierno para analizar la revisión del subsidio a los combustibles

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno convocó a los dirigentes de la transportación a una reunión privada en el Palacio de Carondelet, para difundir el alcance del ajuste al subsidio a la gasolina extra, ecopaís, así como la liberación de la importación del diésel industrial.

Los representantes acudieron a la cita pasadas las 10:00 de este miércoles, 19 de diciembre del 2018. La reunión la encabeza Santiago Cuesta, consejero Presidencial.



Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), se mostró preocupado por el ajuste al subsidio, a pesar de que el Ministerio de Finanzas enfatizó que el alza de las gasolinas no afectará a los taxistas, al transporte público ni al transporte de bienes y servicios.



Según el Gobierno, para lograrlo se implementará un mecanismo de compensación. Gómez dice que el ajuste tendrá un impacto en la economía de los ciudadanos y eso podría provocar una reducción en los viajes interprovinciales.



Además, la Fenacotip pedirá una solución por la deuda de USD 79 millones que el Gobierno mantiene con la Federación. Gómez dijo que plantearán una revisión tarifaria, que no ha variado desde el 2012.



Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de taxis del Ecuador, indicó que fueron convocados por los consejeros del Presidente Moreno para que conozcan cómo se efectuaría la compensación en el tema del subsidio a la gasolina extra y ecopaís.



El dirigente dijo que en el taxismo no planteará una revisión tarifaria. Calderón aseguró que este mecanismo de compensación sería una oportunidad para controlar de mejor manera al taxismo informal.