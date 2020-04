Sonnenholzner ofrece disculpas por el deterioro de la imagen internacional de Ecuador a causa del covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Hemos sufrido un fuerte deterioro de nuestra imagen internacional y hemos visto imágenes que nunca debieron haber sucedido. Y por ello, como su servidor público, les pido disculpas. Quiero transmitirle mi más sentido pésame a todas esas familias que han perdido un ser querido en esta semana”. Esas fueron las palabras con las que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, inició la cadena nacional de radio y televisión, que se transmitió pasadas las 16:50 del sábado 4 de abril del 2020.

Imágenes de la crisis sanitaria que enfrenta Guayaquil recorrieron medios internacionales y el Gobierno recibió críticas por su respuesta ante el brote del nuevo covid-19.



Además, extendió un agradecimiento a médicos, personal de salud, policías y Fuerzas Armadas, por su despliegue para tratar de contener el avance del virus.



Hasta el sábado 4 de abril, se contabilizaron 318 fallecidos en Ecuador en el contexto de la pandemia. De ellos, 172 casos confirmados por covid-19 y otros 146 por deficiencia respiratoria grave. El Gobierno comunicó que existen 3 645 personas contagiadas con el virus.



El Vicepresidente ratificó que seguirá visitando casas de salud de la red pública para constatar su equipamiento.



Durante la emisión de su mensaje, Sonnenholzner anunció que a partir del lunes 6 de abril del 2029, 1 500 camas diarias serán habilitadas en centros de salud público para atender a pacientes de covid-19 en Guayas. Asimismo, el Vicepresidente informó que se aumentó la capacidad de procesamiento de pruebas en los hospitales del IESS en Guayaquil, Quito y Cuenca. “Serán hasta 1 500 pruebas por día”, indicó.



Sonnenholzner, además, señaló que la aplicación de las nuevas pruebas se suman a las que realiza el Instituto Nacional de Investigación Izquieta Pérez (Inspi). El Segundo Mandatario aseguró que -durante esta semana- estará disponible la plataforma de diagnóstico molecular que permitirá procesar 1 000 pruebas diarias adicionales a las 1 500 previamente anunciadas. Con su aplicación -afirmó- “tendremos más casos confirmados, pero podremos darles a ellos un mejor tratamiento y salvar vidas”.



El Vicepresidente aseguró que nuevo personal médico se está incorporando a las casas de salud para contener el avance del virus y cubrir 2 000 plazas.



Sobre el abastecimiento de insumos sanitarios, Sonnenholzner se refirió a la entrega de trajes de protección para el personal sanitario: 500 llegaron al Hospital del Guasmo, 250 fueron distribuidos Hospital de Monte Sinaí y para los efectivos de la Policía Nacional y fuerza de seguridad que salen a las calles para cumplir su servicio. Además, señaló que el Hospital Teodoro Maldonado recibió 160 respiradores; otros 40 llegaron a Guayaquil desde otras ciudades.



35 000 mascarillas N95 y N99 fueron decomisadas -informó- durante un operativos por la especulación de precios. “Ya se están distribuyendo a todos los hospitales del país”, afirmó Sonnenholzner.



Para la realización de pruebas, el Gobierno ha autorizado a 17 laboratorios privados para que realicen las pruebas de detección del virus a escala nacional, además de 33 establecimientos disponibles para ejecutar pruebas domiciliarias.



El Vicepresidente, asimismo, se refirió al inicio de la Semana Santa y ratificó el pedido de mantener el autoaislamiento, para evitar la propagación del virus. “Sé que, para muchas de nuestras familias, respetar nuestras tradiciones es algo sagrado. Por eso les pido como cristiano, a quienes sean creyentes, que dediquen algo de este tiempo para reflexionar y rezar por nuestro país Ecuador y por las almas de los que ya no están con nosotros. Hagan entender a sus vecinos, amigos y familiares que el sacrificio de hoy es una vida salvada mañana”, apuntó.



Al igual que lo hiciera el presidente, Lenín Moreno, Sonnenholzner hizo un llamado a la unidad y destacó las muestras de solidaridad que ha surgido durante la crisis. “Los errores cometidos no pueden volver a suceder, pero por favor no perdamos la esperanza y no ayudemos al virus a expandirse”, manifestó el Vicepresidente.