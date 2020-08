¿Cuáles son los principales síntomas de covid-19, según la edad? Dos expertos explican el tema

LEA TAMBIÉN

Los síntomas más habituales de la enfermedad covid-19, causada por la nueva cepa de coronavirus, son la fiebre, la tos seca y el malestar corporal. A estos se suman la congestión nasal, el dolor de cabeza y de músculos, la diarrea, la pérdida del olfato o gusto y las erupciones cutáneas (sarpullido o granos en la piel). En niños y adolescentes estas molestias se presentan de forma leve, pero en adultos mayores o personas con comorbilidades (patologías preexistentes) pueden intensificarse y provocar daños graves.

EL COMERCIO conversó este martes 4 de agosto del 2020 con el infectólogo Byron Núñez y el emergenciólogo José Guanotasig sobre la sintomatología por grupos etarios.



En infantes y adolescentes



En el país, el 4,8% de los 87 963 casos confirmados tiene entre 0 y 19 años, según datos publicados este martes 4 de agosto. En ellos, la enfermedad no se desarrolla gravemente y aparecen síntomas como resfriados comunes, un poco de tos, congestión nasal y malestar corporal leve.



“Los niños tienen un resfriado común, pero se estudia si podrían contagiar a otras personas, en especial, aquellos que son vulnerables como adultos mayores o con patologías preexistentes, como la diabetes, hipertensión, cáncer o problemas cardiovasculares”, señala el infectólogo Núñez. Él es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador.



Además está la fiebre, la rinofagia o molestias en la garganta, cefalea leve o dolor de cabeza, explica el emergenciólogo Guanotasig. “Estos últimos se presentan más en adolescentes. En ellos también se ha reportado dolor corporal, un poco más intenso”.



Otro grupo de infantes y adolescentes son asintomáticos, es decir, no registran ningún malestar relacionado con esta patología, por lo que no tienen problemas mayores. “A menor edad se desarrollan menos síntomas o complicaciones producto de la nueva cepa de coronavirus y viceversa”, confirman Núñez y Guanotasig.



Y signo adicional que aparece en esta población es la lesión cutánea; también conocida como salpullido o granos en la piel, principalmente, en manos, piernas, espalda y cuello. Y recientemente -según el portal Infobae- hubo un brote de granos en el interior de la boca.



La mortalidad también es baja. Quince de los 5 584 decesos estuvieron en este rango de edad, frente a los 3 147 individuos de más de 65 años, según cifras con corte al 28 de julio del 2020, enviadas por el Ministerio de Salud.

En adultos y en mayores de 65 años



En Ecuador, la mayor cantidad de casos de covid-19 se registran entre las personas de 20 a 49 años, con 59,1%. Le siguen quienes tienen entre 50 y 64, con 21,4%, y finalmente aquellos que tienen más de 65, con 14,6%.



En ellos, los síntomas detallados (fiebre, dolor muscular y de cabeza, tos, etc.) se presentan con mayor intensidad, por lo que la enfermedad puede complicarse e incluso provocar la muerte.



En algunos adultos -detalla Núñez- los problemas más comunes son la fatiga y la falta de aire (disnea). Esto significa que el pulmón está afectado y, por ende, se desata una neumonía que puede poner en riesgo la vida. Además se ha reportado tos seca e intensa que genera molestias en el pecho.

“Un signo importante del coronavirus es la falta de olfato y gusto. Un mayor número de personas en este rango de edad no distingue olores ni sabores”, puntualiza el infectólogo y catedrático universitario.



En un grupo de adultos mayores -indica Guanotasig- se ha dado trombosis o coágulos en la sangre. Esto se debe a que su organismo tiene una respuesta inflamatoria severa (tormenta de citoquinas). “Mientras más edad se da un aparecimiento de trombos, ya que tienen más patologías anexas como las enfermedades cardiovasculares o la hipertensión arterial”.



Guanotasig además comenta que si tiene un cuadro leve de covid-19, su recuperación será más rápida y su pronóstico será alentador. Mientras que si tiene problemas de respiración, daño pulmonar, desorientación y falta de aire, su opciones de vida disminuyen y hay más riesgos de fallecer.