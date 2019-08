Hombre violaba a su sobrina de 6 años y le daba dinero después de agredirla sexualmente

LEA TAMBIÉN

Los médicos del Centro de Salud de Puerto Quito, noroccidente de Pichincha, descubrieron la agresión sexual perpetrada en contra de una niña de 6 años en agosto del 2018. La menor llegó con fiebre y escalofríos al centro asistencial y los doctores descubrieron una infección de transmisión sexual, por lo que alertaron a las autoridades.

Según demostró la Fiscalía en el juicio, realizado en julio del 2019, Orlando A. y Wilson C., tíos de la menor, violaron en reiteradas ocasiones a la niña desde marzo del 2018 en la casa de su abuela materna, en Puerto Quito.



El padre de la infante fue quien denunció a los dos hombres, después de conocer el hecho por un familiar que trabajaba en esa casa de salud. “La madre no quiso iniciar acciones legales”, informó la Fiscalía.



El Tribunal de Garantías Penales con sede en Iñaquito sentenció a Orlando A., de 44 años, a 22 años de cárcel como autor del delito de violación. Wilson C. se encuentra prófugo de la justicia y es investigado por la Fiscalía, detalló la Institución en un comunicado publicado el miércoles 14 de agosto del 2019.



La Fiscalía señala que el testimonio anticipado de la niña fue la prueba fundamental y decisiva para alcanzar esta condena. La víctima relató en sus palabras lo que le hicieron en reiteradas ocasiones sus familiares. Nombró a sus dos tíos Orlando A. – condenado en el presente caso– y a Wilson C.



La psicóloga clínica, en su testimonio, manifestó que la información entregada por la niña es confiable, además reveló que uno de sus agresores (Orlando A.) le daba un dólar con cincuenta centavos para las galletas, después de violentarla. La pericia de entorno social precisó el estado de vulnerabilidad de la menor, la inestabilidad emocional y familiar, y el miedo a su entorno. Según la experta, los procesados ha afectado su proyecto de vida.



“Darle credibilidad al testimonio de una mujer que ha sido víctima de esta clase de violencia es una forma de fortalecer las instituciones jurídicas para que proporcionen una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer”, reza la sentencia del Tribunal notificada por escrito a inicios de agosto del 2019.



“Esta sentencia condenatoria es el resultado del trabajo investigativo de la Fiscalía Multicompetente del cantón Puerto Quito. El fiscal a cargo del caso, Hugo Pérez, demostró, durante el juicio, la responsabilidad del procesado en el delito que se le imputó. El testimonio anticipado de la víctima y pericias médico-legales, psicológicas, de entorno social, entre otras”, aseguró la entidad.



El Tribunal también argumentó que el delito de violación sexual se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas, más allá de la víctima y el agresor o los agresores.