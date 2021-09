Fiscalía investiga a tres familiares del Alcalde de Quito; su hijo es buscado

Diego Puente (I)

Las órdenes de captura se emitieron, porque las investigaciones determinaron que existen “graves y fundadas presunciones de responsabilidad y participación” en los ilícitos.

Estos detalles constan en documentos judicializados.

Un magistrado autorizó el arresto de ocho sospechosos que son señalados por los supuestos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento privado no justificado. En ese grupo es investigado Sebastián Yunda, hijo del alcalde Jorge Yunda, y dos familiares más.

La Fiscalía de Transparencia y Lucha contra la Corrupción encabezó ayer 18 allanamientos. Cerca de las 06:00, policías de grupos élite entraron a las viviendas de los hoy detenidos. También incursionaron a la oficina de una compañía privada señalada, porque presuntamente obtuvo beneficios por una supuesta triangulación de contratos con al menos dos empresas municipales: Agua Potable (Epmaps) y Obras Públicas (Epmmop). Esta última emitió un comunicado oficial en el que señaló que darán todas las facilidades para las investigaciones penales.

Las operaciones policiales precisamente se ejecutaron en las oficinas de la Epmaps y en la Empresa Metropolitana de Seguridad. Luego del trabajo de los uniformados se confirmó la captura de seis de los ocho sospechosos. Dos no han sido hallados. Uno de ellos es el hijo del Alcalde de Quito.

El 1 de abril se conoció que la Fiscalía inició uno de los procesos en contra de él.

Ese caso se encuentra en indagación previa (fase reservada) tras la publicación de supuestas conversaciones que Sebastián Yunda habría mantenido con funcionarios del Municipio y con empresarios en medio de la gestión de su padre en la Alcaldía.

Un proyecto para la compra de cámaras para seguridad en el Distrito aparece en los chats que se extrajeron el 18 de marzo último en una pericia al teléfono del hijo del Burgomaestre.

Los agentes recuperaron cerca de 900 hojas en PDF con supuestas conversaciones que él mantuvo con funcionarios de la Alcaldía y empresarios. Del celular se extrajeron conversaciones con familiares suyos, que presuntamente abordaban asuntos inherentes a la administración municipal.

Entre los capturados se encuentra un empresario chino y su esposa. Por la tarde, los dos fueron trasladados desde Guayaquil a Quito para la audiencia de formulación de cargos.

Allí se expondrán todos los detalles del caso.

Este Diario habló con María Dolores Vintimilla, abogada del empresario chino. Señaló que el allanamiento y posterior detención les “sorprendió”, pues “afectó el derecho a la defensa”. La jurista sostuvo haber presentado escritos en los que pidieron comparecer voluntariamente, pero que esto fue negado. “Tengo dos respuestas de la Fiscalía. De mala fe me dijeron que no le estaban investigando. Me aseguraron que me iban a notificar en legal y debida forma y hoy me levanto con la sorpresa de los allanamientos”.

Vintimilla negó que su representado haya tenido algún contrato con la administración de Jorge Yunda o que haya firmado algún contrato. “No hay peligro de fuga”, indicó.

Al preguntarle sobre una supuesta conversación entre Yunda y el empresario para edificar un hotel en Quito, la abogada respondió que “nunca se dio ningún tipo de negocios. No puede constituirse prueba un chat o conversación si es que no se materializa. Hablan de la compra venta de un hotel ¿Qué hotel? No se ha vendido ningún predio. Eran cosas que estaban en el imaginativo de este chico (Yunda)”.

Según la Fiscalía, los allanamientos y las órdenes de detención se emitieron luego de que el análisis de los chats mostrara información que tendría “conexión” con el Municipio de la capital.

Entre ese material aparece una conversación que Yunda hijo mantuvo con su primo en el que hablan de “bajarse” a un concejal opositor. En otro chat se refieren a incorporar cámaras de seguridad.