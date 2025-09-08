Xavier Jordán, uno de los cuatro procesados en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio, acudió este lunes 8 de septiembre de 2025 al Consulado de Ecuador en Miami. Lo hizo como parte de las medidas cautelares dispuestas por la jueza María Ayala en la audiencia de formulación de cargos del pasado 3 de septiembre.

Presentación de Xavier Jordán en el Consulado de Ecuador en Miami

“Cumpliendo las disposiciones judiciales del país, me he presentado ante el Consulado de Ecuador en Miami. Vamos a defendernos en este proceso. No me callarán. Yo soy con pruebas… La familia se respeta”, escribió Jordán en su cuenta de X.

La jueza ordenó que Jordán y el exministro del correísmo José Serrano se presentaran periódicamente en el Consulado de Ecuador en Miami. Serrano permanece detenido en una cárcel de esa ciudad y el 11 de septiembre se definirá su situación en Estados Unidos.

Contexto del caso Villavicencio y la relación con Xavier Jordán

La Fiscalía investiga a Jordán, Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga y a Daniel Salcedo como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. El crimen ocurrió el 9 de agosto de 2023, tras un mitin político en un colegio de Quito.

En la audiencia del 3 de septiembre, la jueza Ayala dictó prisión preventiva contra Aleaga y Salcedo. En cambio, dispuso que Jordán y Serrano, quienes residen en Miami, cumplan con presentaciones periódicas en el consulado.

Acusaciones de la Fiscalía

Según la Fiscalía, Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero apoyo para ejecutar el crimen contra Villavicencio. Los abogados del empresario niegan esa versión y sostienen que no existen pruebas en su contra.

De los cuatro procesados, solo Daniel Salcedo cumple prisión en Ecuador. Está recluido en la Cárcel 4 de Quito, después de varios traslados y un atentado en su contra.