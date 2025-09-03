Tres de los cuatro procesados por la presunta autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio están fuera del país y uno cumple prisión en Ecuador. Este miércoles 3 de septiembre de 2025 se dio la audiencia de formulación de cargos contra José Serrano, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y Xavier Jordán y se decidió las medidas cautelares.

Asesinato de Fernando Villavicencio: Tres procesados están fuera del país y uno en prisión

José Serrano, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y Xavier Jordán son acusados por Fiscalía de la presunta autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial.

De los cuatro, solo Daniel Salcedo, sentenciado en cinco procesos, está en Ecuador, cumpliendo prisión por los delitos cometidos.

Salcedo cumple su pena en la Cárcel 4 de Quito, luego de ser trasladado de La Roca a la cárcel de Riobamba y enfrentar un atentado en su contra junto a su hermano Noé.

La ubicación de los tres procesados fuera del país

El exasambleísta y exmilitante del movimiento del correísmo, Revolución Ciudadana (RC), Ronny Aleaga, salió del país el 28 de diciembre de 2023, por la frontera con Colombia.

Luego, por la exposición de su expareja, el 1 de mayo de 2024, fue ubicado en Venezuela.

Es señalado como prófugo, desde el proceso por presunta delincuencia organizada, en el caso Metástasis, que denunció una red criminal para beneficiar al capo Leandro Norero (+) y sus familiares.

En cuanto al empresario Xavier Jordán, salió el 2 de febrero de 2020 de Ecuador a Estados Unidos (EE.UU.).

También es uno de los procesados en el caso Metástasis, por supuesta delincuencia organizada y supuestos nexos con Leandro Norero.

Finalmente, José Serrano, está detenido en Estados Unidos (EE.UU.), desde el 7 de agosto de 2025, en una cárcel de Miami.

El 11 de septiembre de 2025, en ese país se definirá su situación.

Medidas cautelares en contra de José Serrano, Daniel Salcedo, Ronny Aleaga y Xavier Jordán en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio

Pese al pedido de la Fiscalía de que se dicte prisión preventiva contra José Serrano, Daniel Salcedo, Ronny Aleaga y Xavier Jordán, la jueza María Ayala dividió la decisión.

En la audiencia de formulación de cargos, realizada este miércoles 3 de septiembre, Ayala dispuso prisión preventiva para Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, que ya está preso.

Mientras que, para Serrano y Jordán, que se encuentran en EE.UU., dispuso presentaciones periódicas en el Consulado de Miami.

En el caso de Serrano, una vez que sea liberado.



