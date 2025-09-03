Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, se instaló la audiencia del caso Fernando Villavicencio. En esta, la Fiscalía presentó argumento en contra de Daniel Salcedo, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y José Serrano como presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial.

La diligencia se instaló poco antes de las 09:00, en el Complejo Judicial del norte de Quito. La jueza María Ayala está a cargo del caso del asesinato, que ocurrió el 9 de agosto de 2023.

Durante el desarrollo de la audiencia, la fiscal Ana Hidalgo pidió a la jueza que dicte prisión preventiva contra los cuatro procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo.

Serrano está retenido en Estados Unidos y Salcedo, ya está detenido en Ecuador. Este último cumple condenas por otros delitos. Jordán y Aleaga, en cambio, se encuentran prófugos.

Además, en la audiencia, la Fiscal presentó un video que vincularía al expresidente Rafael Correa con el asesinato de Fernando Villavicencio.

A esos elementos se sumó el pedido de la Fiscalía: difusión roja de Interpol para localización y captura de los procesados que no están en el país, así como medidas de protección para las víctimas indirectas en la presente causa.

Las implicaciones del proceso de este 3 de septiembre

El penalista Pablo Encalada explicó que en la audiencia de formulación de cargos Fiscalía informó al juez y a las defensas que ha decidido iniciar un proceso penal contra los procesados por considerarlos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

A paso seguido, solicitó la prisión preventiva para todos. La Jueza debe resolver si acoge el pedido de prisión o dicta medidas alternativas.

#ACTUALIZACIÓN | #FiscalíaEc pide –de forma motivada– prisión preventiva para Ronny A., Xavier J., Daniel S. y José S. por el delito de #Asesinato, perpetrado en una concentración masiva y en contra de un candidato de elección popular (art. 140, numerales 9 y 10, del COIP). pic.twitter.com/Rhx5OTj5g0 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 3, 2025

En el caso del pedido de difusión roja de Interpol, Encalada refirió que esta instancia deberá decidir si atiende la solicitud.

Además, se contemplará la decisión de los países donde se encuentren, para, de ser el caso, luego proceso de extradición.

Con José Serrano, en cambio, puede tener otro destino. En este caso, podría darse la deportación desde Estados Unidos pues, en principio, fue retenido por un tema migratorio. Encalada mencionó que, una vez en Ecuador, podrían detenerlo.

Sobre Rafael Correa y el proceso de magnicidio

Encalada, a la par, detalló que sobre la mención a Correa, lo que corresponde es la investigación respectiva. Fiscalía decidirá en los próximos 90 días si tiene evidencia contra él y, de creer que la tiene, puede vincularlo como autor. “La resolución de la jueza es lo más relevante”.

