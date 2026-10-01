José Walther Manrique quedó libre en España tras su captura por caso Progen

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La situación legal de los investigados en el extranjero por contrataciones del sector eléctrico sumó una nueva resolución en los tribunales europeos. José Walther Manrique Suárez, procesado en la trama del caso Progen, recuperó su libertad en España este jueves 1 de octubre de 2026, apenas 24 después de haber sido aprehendido por agentes de Interpol en cumplimiento de una notificación internacional de localización con fines de extradición.

Audiencia y liberación de Manrique por el caso Progen

La captura del ciudadano ecuatoriano de 47 años se ejecutó el 30 de septiembre en territorio español y fue difundida inicialmente por voceros gubernamentales en Quito. No obstante, tras comparecer en una audiencia judicial ante los magistrados españoles para resolver su situación jurídica, las autoridades determinaron su puesta en libertad.

Su defensa técnica confirmó el fallo favorable y remarcó que el arresto preventivo no derivó en una entrega inmediata debido a que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador todavía no ha remitido el requerimiento formal de extradición, para lo cual rige un plazo normativo de 40 días a partir de la detención.

Investigación por presunto peculado y contratos energéticos

La Fiscalía General del Estado vinculó formalmente a Manrique el 24 de agosto de 2026 como presunto coautor del delito de peculado dentro del expediente conocido como caso Progen o caso Apagón. El expediente indaga la suscripción de contratos entre Celec y la firma Progen para la instalación de proyectos de generación eléctrica en Quevedo y Salitral durante la crisis energética de 2024.

Las contrataciones totalizaron 149,1 millones de dólares con anticipos superiores a 104 millones para la entrega de 49 generadores que, según la tesis fiscal, resultaron técnicamente incompatibles, inoperativos y usados. La causa agrupa a 30 personas procesadas que esperan la audiencia preparatoria de juicio.

Participación empresarial y litigios de Astrobryxa

Manrique figura como propietario de Astrobryxa S.A., compañía que actuó como subcontratista en las obras de Salitral y Quevedo. Registros procesales ventilados en cortes de Estados Unidos revelan pagos de Progen por al menos 20 millones de dólares a favor de Astrobryxa S.A. y Astrobryxa LLC por dichos servicios.

Frente a las acusaciones, Karla Saud Calero, cónyuge de Manrique y también investigada en el caso Progen, sostuvo que la contratista principal no canceló la totalidad de los valores pactados y que su firma fue la primera en demandar a Progen en territorio estadounidense, asegurando que las obras movilizaron a más de 500 trabajadores nacionales.

Trámite de asilo y blindaje ante la extradición

El futuro legal del procesado mantiene un obstáculo formal en Madrid. Tanto Manrique como Saud solicitaron protección internacional y asilo en España el 10 de julio de 2026, aduciendo que la controversia comercial derivó en persecución política y reportando intimidaciones dirigidas hacia su núcleo familiar.

Este pedido de refugio no suspende el curso administrativo de la extradición dentro del caso Progen, pero impide legalmente que las autoridades españolas ejecuten cualquier traslado o entrega física de los requeridos mientras la resolución de asilo permanezca pendiente de resolución.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué quedó en libertad José Walther Manrique en España?

Porque un juez español resolvió su situación tras una audiencia y la Corte Nacional de Justicia de Ecuador aún no envía la solicitud formal de extradición.

Ecuador dispone de un plazo de hasta 40 días desde la detención para formalizar el trámite de entrega internacional ante las cortes europeas.

❓ ¿Qué delito se le imputa a Walther Manrique en el caso Progen?

Presunto coautor del delito de peculado en la suscripción de contratos de generación térmica.

La Fiscalía lo vinculó a la causa en agosto de 2026 por presuntas irregularidades en los contratos de Salitral y Quevedo durante la crisis energética de 2024.

❓ ¿Qué papel cumplía la empresa Astrobryxa en las obras investigadas?

Operó como compañía subcontratista de Progen para los proyectos eléctricos de Quevedo y Salitral.

Documentos judiciales en EE. UU. indican pagos de al menos 20 millones de dólares de Progen a Astrobryxa, empresa propiedad de Manrique.

❓ ¿Por qué el pedido de asilo impide la extradición inmediata a Ecuador?

Porque la legislación española prohíbe entregar a un ciudadano requerido mientras su solicitud de protección internacional esté en trámite.

Manrique y su cónyuge, Karla Saud, presentaron la solicitud de asilo en Madrid el 10 de julio de 2026, alegando persecución política y amenazas contra su familia.

❓ ¿A cuánto ascendieron los contratos suscritos con Progen que investiga la Fiscalía?

149,1 millones de dólares por 49 generadores eléctricos, con anticipos cancelados que superaron los 104 millones.

El Ministerio Público sostiene en su teoría del caso que la maquinaria suministrada era inoperativa, incompatible técnicamente y no era nueva.

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