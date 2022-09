En el velatorio de María Belén Bernal se pidió justicia y cero impunidad

Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, llora con su nieto junto al féretro de su hija, en la capilla ardiente que hubo en la U. Central Foto: Carlos Noriega / El Comercio

Redacción EL COMERCIO (I)

Decenas de personas formaron una calle de honor cuando llegó, al teatro de la Universidad Central, el féretro con los restos de la abogada y madre de familia María Belén Bernal.

De repente, apareció Elizabeth Otavalo, la madre de la víctima. Ella vestía una camiseta blanca con un estampado del rostro de su hija. Otavalo se acercó, colocó su mano sobre el ataúd y comenzó a llorar. Detrás de la madre había integrantes de organizaciones de mujeres que gritaban: “¡Ni una menos!” o “¡vivas nos queremos!”.

Otavalo,su nieto, familiares y amigos asistieron ayer a la capilla ardiente que se levantó en el Teatro Universitario, en memoria de Bernal. El velatorio se organizó un día después de que Policía y Fiscalía encontraron el cuerpo de Bernal en el cerro Casitagua, en el noroccidente de Quito. De hecho, fue su madre quien la reconoció por la ropa que usaba y por un tatuaje.

Este 22 de septiembre de 2022, en el teatro retumbaban las voces de cientos de personas que exigían ‘justicia’ y pedían que su muerte no quedase impune.

El ataúd de Bernal estaba rodeado de flores y un grupo de música acompañaba el ambiente de tristeza que se sentía en el escenario.

Durante el velatorio, Otavalo aseguró que recurrirá a instancias internacionales para continuar con las investigaciones.

“Hoy por hoy, mi hija es un ángel; pero esto no termina aquí, esto va a terminar cuando los malhechores hayan pagado su culpa”.

Calificó este hecho como “crimen de Estado”, pues las investigaciones señalan que el crimen y desaparición de su hija se registró el pasado 11 de septiembre en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía. Su esposo, un teniente de Policía, es el principal sospechoso. Actualmente, hay una orden de detención en su contra.

Durante su intervención recalcó que durante las labores de búsqueda de su hija hubo inconsistencias. “Se supone que en los cuatro primeros días hicieron un barrido; y ¡oh, sorpresa!, el miércoles 21 de septiembre me comunican que a la 01:00 habían encontrado algo en el cerro, cuando yo no sabía que estaban buscando a esa hora”. Recalcó que la muerte de su hija no puede quedar en la impunidad.

La madre de la víctima calificó como un crimen de Estado lo que ocurrió con su hija en la Escuela Superior de Policía.

La autopsia

La Fiscalía dijo que un médico legista y un antropólogo forense civil estuvieron a cargo de la autopsia para determinar la causa de muerte. Tras realizar esa experticia, el comandante de Policía, Fausto Salinas, confirmó que Bernal murió por estrangulamiento y asfixia. “Sabemos que el hecho ocurrió en el dormitorio” del centro de formación de policías y que el sospechoso “buscó una coartada para deshacerse del cuerpo”, indicó ayer el comandante general de Policía, Fausto Salinas.

Proceso judicial

Hoy se define la situación penal del principal sospechoso de la muerte de la abogada. La Fiscalía tiene previsto formularle cargos al esposo de Bernal, a las 15:30, en la Unidad Judicial Penal de Carcelén,

En estos casos, la Fiscalía puede procesarlo por el presunto delito de femicidio, que es sancionado hasta con 26 años de cárcel.

Además, como parte de la investigación por la muerte violenta de la abogada, la Fiscalía y la Policía ejecutaron dos allanamientos. El primero fue en la vivienda de la hermana del esposo de Bernal. Según la Policía, el objetivo es localizar y capturar al sospechoso.

El segundo, en cambio, fue en la casa de la amiga de la cadete de la Escuela Superior de Policía que fue procesada dentro de este caso. A ella la señalaron por presunta desaparición involuntaria, el pasado 17 de septiembre. En esa casa se levantaron indicios que serán analizados. La Fiscalía dijo que las intervenciones se desarrollaron la

noche del miércoles, en los secto­res La Carolina y Pusuquí , en Quito.

Cronología del proceso judicial por la muerte de Bernal

16 de septiembre de 2022

Una estudiante o cadete de la Escuela Superior de Policía fue detenida con fines investigativos. Según la Fiscalía, su aprehensión ocurrió durante el allanamiento de las instalaciones del pelotón femenino de la escuela de formación.

17 de septiembre de 2022

La cadete fue procesada por el presunto delito de desaparición involuntaria. La jueza Paulina Sarzosa ordenó la prisión preventiva en contra de la cadete, de 24 años. Actualmente, ella está recluida en una cárcel de mujeres de Quito.

20 de septiembre de 2022

La Fiscalía notificó a la defensa de la familia de la víctima que formulará cargos en contra del sospechoso de la muerte de María Belén Bernal. La diligencia está convocada para hoy (23 de septiembre), en la Casa de Justicia de Carcelén.

21 de septiembre de 2022

El Ministerio del Interior dispuso a la Policía que solicite a la Fiscalía la vinculación al proceso penal para 12 policías. Según la Cartera de Estado, ellos tienen un nivel de responsabilidad en lo ocurrido, pues habrían “cometido omisión”.