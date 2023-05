En Quito, los pasajeros de buses se preparan más para esquivar robos

Los usuarios de transporte público practican varios métodos para evitar robos. Foto: Secretaría de Movilidad

Darla Arévalo (I)

El transporte público se ha convertido en uno de los espacios más recurrentes para robos. Por esta razón, los pasajeros toman acciones previas para cuidar sus pertenencias y mantenerse a salvo.

Karina C.,de 25 años, usa el transporte público para ir a su trabajo. Antes de movilizarse en bus empieza por recoger su cabello, después coloca su mochila adelante para tener visibilidad de los cierres.

Esconde objetos como su billetera o el celular en el pecho y para evitar golpes o empujones utiliza una chompa gruesa.

La mochila adelante y nada en los bolsillos es parte de la rutina de Carlos M., de 23 años.

Antes de subirse al bus o Ecovía, este estudiante universitario revisa que no haya gente viéndolo y al subirse trata de elegir sitios cerca de las puertas para salir en caso de emergencia.

Recuerda que hace dos años, unos antisociales cortaron parte de su mochila para sustraer sus pertenencias, pero no lograron porque alcanzó a darse cuenta.

Para la estudiante universitaria Emilia V. , de 20 años, no puede faltar la chompa gruesa que tenga cierre hasta el cuello al tomar transporte público. “Prefiero las chompas altas para que no metan sus manos por mi pecho y me roben”, asegura.

Sergio P. , de 43 años, es profesor y cuenta que por su trabajo siempre está cargado de cosas como la computadora, deberes y objetos personales. Él ha optado por no tomar el bus o Ecovía en horas pico y prefiere madrugar un poco más para alcanzar a las unidades vacías.

No llevar carteras y solo salir con lo necesario es el método que activa Marlene, de 37 años, todos los días. Al salir a su trabajo toma las llaves, monedas y trata de no arreglarse tanto para no llamar la atención y se dispone a irse.

Al estar dentro de la unidad trata de no acercarse tanto a las personas, permanece en los asientos delanteros y está atenta a lo que pueda pasar.

Modus operandi de robo en los buses

A toda hora del día, los antisociales usan cuchillos, pistolas u otras armas cortopunzantes para robar dentro de los buses.

El mayor Saúl Villafuerte, jefe de la Brigada Anticriminal (BAC) de la Policía Nacional, explica que los presuntos delincuentes se organizan en grupos de tres a cinco personas para robar en el transporte público o municipal.

Dentro de las organizaciones criminales se establecen tres roles para llevar a cabo los delitos: los distractores, los que ejecutan el robo y los que guardan las pertenencias sustraídas.

Asegura que los métodos más comunes de sustracción sin violencia es arranchar los objetos y con violencia con el uso de armas cortopunzantes o letales.

Según el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (Siomsc), los robos a personas, entre enero y el 19 de abril del 2022 sumaron 3 586 y en igual periodo del 2023 la cifra bajó a 3 214 robos (-10,4%).

10 recomendaciones para usuarios de transporte

Villafuerte asegura que las personas deben estar alertas en todo momento para evitar ser víctimas de robos y tener en cuenta el número de emergencia, ECU 911, para obtener ayuda.

Observe a personas sospechosas y evite sacar sus objetos de valor.

Evite dormirse en el trayecto.

en el trayecto. No lleve carteras ni mochilas grandes, en el caso de hacerlo mantenga los objetos adelante

No use celulares, ni otro aparato tecnológico.

ni otro aparato tecnológico. Use paradas delimitadas e iluminadas en el día y noche.

e iluminadas en el día y noche. Evite conversar con desconocidos

No lleve altas cantidades de dinero, más bien monedas de baja denominación

No exponga joyas

Evite estar en aglomeraciones antes y después de usar el bus

antes y después de usar el bus No se siente en puestos alejados a la puerta y cambie de lugar si le molestan

Quienes han sido víctimas de robo deben hacer la denuncia en la Fiscalía. Acuda con una copia de cédula y relate el hecho, brinde características físicas de los presuntos delincuentes.

Más noticias:

Visita nuestros portales: