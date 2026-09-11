Un preso por el supuesto sicariato en Pimampiro que dejó dos hombres incinerados

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Un hombre está preso desde este viernes 12 de septiembre por el supuesto sicariato cometido en Chalguayacu, cantón Pimampiro, provincia de Imbabura, donde otros dos sujetos fueron incinerados el pasado jueves 10 de septiembre.

El preso por el supuesto sicariato en Pimampiro que dejó dos hombres incinerados

Un juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Brandon B., procesado por su presunta participación como cómplice en el asesinato de un joven que murió por impactos de bala, ocurrido ayer en Chalguayacu, cantón Pimampiro, Imbabura, el jueves.

Este sicariato, perpetrado la tarde del jueves en esta localidad de Imbabura, culminó en otro hecho violento. La comunidad persiguió a dos de los presuntos responsables y les incineró.

Alerta al ECU 911

La comunidad de Chalguayacu, en el cantón Pimampiro, provincia de Imbabura, vivió momentos de tensión y violancia la tarde de este jueves 10 de septiembre.

El ECU 911 recibió una alerta ciudadana alrededor de las 14:15 sobre un altercado en Chalguayacu y alertó a la Policía para que atendiera la emergencia.

Supuesto sicariato

De manera preliminar, la Policía informó que tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a casas de salud tras ser disparadas por dos sujetos; una de ellas habría fallecido por impactos de arma de fuego.

Posteriormente, moradores del sector habrían perseguido a los presuntos responsables.

Incinerados

Los dos hombres fueron ubicados cerca del estadio de Chalguayacu, donde dos ciudadanos habrían sido agredidos y posteriormente incinerados.

Unidades especializadas de Criminalística y Medicina Legal realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los dos hechos que enlutan a este sector de Imbabura.

En redes sociales, se difunden videos dónde los habitantes de la zona persiguen a los presunto sicarios, le amarran y los golpean por varias ocasiones, antes de ser incinerados.

Chalguayacu

Chalguayacu, en Pimampiro, esta cerca del pueblo de El Juncal y Piquiucho. Es conocida como una comunidad afrodescendiente, vinculada cultural e históricamente a la zona del Valle del Chota.

Otro hecho violento en Ibarra

La noche del pasado 8 de agosto, a las 19:00, un hombre de 40 años fue asesinado dentro de una camioneta en el sector Huertos Familiares, en Ibarra.

La víctima fue atacada por dos hombres armados que llegaron al lugar en moto y lo interceptaron antes de ingresar a su domicilio, en presencia de sus familiares.

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