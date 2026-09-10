Dos hombres fueron incinerados tras supuesto sicariato en Pimampiro, Imbabura

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Dos hombres fueron incinerados en Pimampiro, provincia de Imbabura, tras cometer un supuesto sicariato la tarde de este jueves 10 de septiembre de 2026.

Los hombres incinerados tras el supuesto sicariato en Pimampiro, Imbabura

La comunidad de Chalguayacu, en el cantón Pimampiro, provincia de Imbabura, vivió momentos de tensión y violancia la tarde de este jueves 10 de septiembre.

El ECU 911 recibió una alerta ciudadana alrededor de las 14:15 sobre un altercado en Chalguayacu y alertó a la Policía para que atendiera la emergencia.

Supuesto sicariato

De manera preliminar, la Policía informó que tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a casas de salud tras ser disparadas por dos sujetos; una de ellas habría fallecido por impactos de arma de fuego.

Posteriormente, moradores del sector habrían perseguido a los presuntos responsables.

Incinerados

Los dos hombres fueron ubicados cerca del estadio de Chalguayacu, donde dos ciudadanos habrían sido agredidos y posteriormente incinerados.

Unidades especializadas de Criminalística y Medicina Legal realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los dos hechos que enlutan a este sector de Imbabura.

En redes sociales, se difunden videos dónde los habitantes de la zona persiguen a los presunto sicarios, le amarran y los golpean por varias ocasiones, antes de ser incinerados.

Chalguayacu

Chalguayacu, en Pimampiro, esta cerca del pueblo de El Juncal y Piquiucho. Es conocida como una comunidad afrodescendiente, vinculada cultural e históricamente a la zona del Valle del Chota.

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