Cusín, el oso andino, volvió a las montañas de Imbabura tras ser liberado

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Cusín, un oso andino juvenil, regresó a un entorno natural de Imbabura después de varias interacciones con personas en la comunidad de Cochas, parroquia Angochagua. A finales de julio de 2026, la Prefectura de Imbabura difundió un video sobre la intervención que permitió trasladar al animal hacia una zona con menor presencia humana.

Cusín apareció cerca de una comunidad de Imbabura

La presencia de Cusín cerca de Cochas generó varios reportes de interacción entre personas y fauna silvestre. El 28 de julio de 2026, la comunidad alertó nuevamente sobre el animal para que un equipo técnico aplicara el protocolo correspondiente.

El Ministerio de Ambiente informó el 31 de julio que el caso activó el protocolo provincial de atención de vida silvestre y un plan de liberación autorizado por esa Cartera de Estado.

Cusín también contaba con más de un año de monitoreo por parte del biólogo Andrés Laguna, dentro de un programa de conservación impulsado por la Prefectura de Imbabura.

Las amenazas presentes en el lugar donde se encontraba el oso motivaron su traslado hacia un espacio con menor presencia humana y mayores recursos naturales.

Cusín recibió una evaluación y un collar satelital

El procedimiento incluyó la captura, marcaje y posterior liberación del oso andino juvenil. La intervención utilizó métodos no letales y buscó proteger tanto al animal como a las personas.

Antes del traslado, un equipo veterinario realizó una evaluación clínica a Cusín y tomó muestras biológicas para conocer su estado.

Los especialistas también colocaron un collar satelital al oso. Este dispositivo permitirá registrar sus desplazamientos e identificar las zonas que utiliza para alimentarse y movilizarse.

La información servirá para conocer mejor el comportamiento del oso andino, fortalecer las estrategias de conservación y prevenir futuras interacciones de riesgo entre fauna silvestre y comunidades.

Cusín llegó a los bosques y montañas de Zuleta

El equipo trasladó a Cusín hasta Zuleta, en Imbabura, una zona con menor presencia humana y mayores recursos naturales.

Durante su llegada, cóndores que habitan en el sector estuvieron presentes. Desde este nuevo entorno, el collar permitirá seguir los recorridos del joven oso.

El Ministerio de Ambiente indicó que la intervención buscó garantizar el bienestar de Cusín y contribuir al monitoreo de la especie.

Varias instituciones participaron en la intervención de Cusín

El proceso contó con la participación del GAD Provincial de Imbabura, el GAD Parroquial de Angochagua, la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA), el Municipio de Otavalo y el Área Protegida Taita Imbabura.

También participaron Wiwa Quito Parque Refugio, la Fundación Galo Plaza Lasso, la Universidad Central del Ecuador y la Fundación Cóndor Andino.

El seguimiento satelital de Cusín permitirá obtener información sobre los espacios que utiliza el oso andino. Sus recorridos aportarán datos para comprender la relación de esta especie con su entorno y fortalecer las acciones destinadas a conservar su hábitat.

Cusín, el oso andino que regresó a su hábitat; preguntas frecuentes