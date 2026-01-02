El Chocó Andino en Ecuador está entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2026

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Chocó Andino de Pichincha, ubicado al noroccidente de Quito, ha sido incluido por The Wall Street Journal en su selección de los 10 mejores destinos para visitar en 2026.

Con esta distinción se consolida como un referente global de turismo sostenible, biodiversidad y naturaleza protegida.

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Biodiversidad de importancia mundial y reconocimiento UNESCO

El Chocó Andino alberga bosques nublados con miles de especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas y amenazadas.

Esta riqueza biológica fue uno de los factores clave para que The Wall Street Journal lo incluyera en su ranking de destinos imperdibles para 2026, destacando su valor ecológico y potencial turístico responsable.

Además, el territorio cuenta con el reconocimiento de UNESCO como Reserva de la Biósfera, lo que refuerza su compromiso con la conservación a largo plazo, la protección de ecosistemas y el desarrollo sostenible.

Turismo de naturaleza y aventura en el Chocó Andino

El turismo de aventura en el Chocó Andino ofrece experiencias alineadas con las principales tendencias globales de viaje.

Senderismo en bosques nublados, avistamiento de aves, recorridos por cascadas y ríos, ciclismo de montaña, así como visitas comunitarias y fincas agroecológicas, conforman las opciones para los visitantes.

Este tipo de actividades responde a la creciente demanda de viajes de bajo impacto ambiental, contacto directo con la naturaleza y experiencias auténticas, factores que impulsan el posicionamiento del Chocó Andino como destino emergente de ecoturismo en América Latina.

Cercanía, accesibilidad y políticas públicas sostenibles

Está ubicado a menos de dos horas de Quito. El Chocó Andino combina accesibilidad, conectividad y paisajes naturales con una experiencia de inmersión total.

El Municipio de Quito realiza acciones protección de quebradas, restauración de ecosistemas y fortalecimiento de áreas naturales protegidas.

Las preferencias de los turistas internacionales

Según Quito Turismo, diversos estudios internacionales señalan que cerca del 70% de los viajeros prefieren destinos sostenibles, mientras que entre el 45% y 50% priorizan áreas naturales y vida silvestre.

Más del 60% incorpora actividades de aventura durante sus vacaciones, y el turismo de naturaleza crece más rápido que el turismo urbano tradicional.

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