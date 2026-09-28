Trump revoca visas a Estados Unidos a dos ecuatorianos y sus familias por corrupción

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La administración del presidente Donald Trump activó una nueva política exterior enfocada en sancionar a personas y funcionarios señalados por atentar contra la estabilidad institucional en el hemisferio occidental. Bajo este marco regulatorio, el Departamento de Estado procedió a retirar las visas a Estados Unidos a dos ciudadanos ecuatorianos y a sus núcleos familiares directos, tras vincularlos con actos de corrupción o narcotráfico que perjudican a gobiernos democráticos, este lunes 28 de septiembre de 2026.

Nueva política sobre visas a Estados Unidos y cooperación regional

La disposición diplomática se ampara en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), precepto legal que veta el ingreso a suelo norteamericano a aquellos extranjeros cuyas conductas conlleven consecuencias adversas graves para la política exterior de Washington.

La orden concreta los compromisos adquiridos en la Cumbre de Doral y ratificados en la declaración del Escudo de las Américas del pasado 22 de septiembre, iniciativa en la que participan Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para coordinar sanciones financieras y restricciones migratorias contra la delincuencia organizada.

Retiro de permisos a dos ecuatorianos y sus familiares

En el caso específico de Ecuador, las autoridades norteamericanas ejecutaron la cancelación inmediata de las visas a Estados Unidos que portaban los dos ciudadanos identificados en el reporte, extendiendo la prohibición de viaje a sus parientes directos.

Los nombres de los dos sancionados nacionales no fueron difundidos de forma individual en el pronunciamiento debido a que, cuando se aplican restricciones migratorias bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), los registros individuales de visas se consideran estrictamente confidenciales conforme a la legislación estadounidense, amparada en la Sección 222(f) de dicha norma.

Por esta razón, la resolución diplomática deja sin efecto sus permisos vigentes e impide cualquier traslado regular hacia territorio estadounidense por parte de los dos involucrados sin detallar públicamente sus identidades.

Jueces, fiscales y un exministro sancionados en Bolivia

El mayor número de medidas se concentró en Bolivia, donde 12 personas con documentos vigentes sufrieron la cancelación de sus visados y otras nueve quedaron declaradas formalmente inelegibles junto a sus familias.

En la lista figuran el exministro de Justicia, Iván Lima Magne; las juezas de instrucción penal Albania Caballero Saavedra y Rosario Flores Paniagua; el juez Rodrigo Vedia Espinoza; los fiscales Martín Irusta Flores, Alberto Zeballos Flores y Álvaro Nava Morales; los magistrados Israel Campero Méndez e Iván Campero Villalba; el expresidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía; el coronel policial Frans Cabrera Quispe y el empresario José Luis Iriarte Cussi.

Además, Washington designó públicamente bajo la Sección 7031(c) al fiscal general boliviano, Roger Mariaca, acusándolo de recibir sobornos para proteger a narcotraficantes durante su cargo asumido en 2024 bajo el mandato de Luis Arce.

Senadora y empresarios en Colombia junto a un juez en Perú

Las cancelaciones de visas a Estados Unidos abarcaron igualmente a figuras del ámbito político y judicial de otros dos países andinos. En Colombia, el visado fue revocado a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, legisladora vinculada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), así como al empresario Euclides Antonio Torres Romero, vinculado a firmas de energía, semaforización y alumbrado público, junto a sus familias.

Por su parte, en Perú se notificó el retiro del permiso de ingreso al juez de la Primera Corte Constitucional de Lima, Juan Carlos Núñez Matos, y a su núcleo familiar.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué no se publicaron los nombres de los ecuatorianos a quienes se revocó las visas a Estados Unidos?

Porque la Sección 222(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) clasifica los registros consulares y de visados bajo estricta reserva y confidencialidad.

Al aplicarse sanciones generales bajo la Sección 212(a)(3)(C), Washington notifica las cancelaciones pero protege por ley la difusión nominal de las identidades.

❓ ¿A cuántos ciudadanos ecuatorianos alcanzó la medida de restricción de visado?

A dos personas de nacionalidad ecuatoriana y a sus núcleos familiares inmediatos.

El Departamento de Estado resolvió retirarles los documentos por conductas vinculadas a la corrupción o al narcotráfico que vulneran la estabilidad democrática.

❓ ¿Qué marco legal utilizó Washington para cancelar estas visas a Estados Unidos?

La Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Dicho articulado faculta la revocatoria de visados a ciudadanos extranjeros cuyas acciones generen consecuencias adversas graves en la política exterior estadounidense.

❓ ¿Qué autoridades bolivianas resultaron sancionadas con la revocatoria de visas?

Doce personas con visas vigentes, nueve declaradas inelegibles y el fiscal general Roger Mariaca.

La lista incluye al exministro de Justicia Iván Lima Magne, a magistrados constitucionales, jueces penales, fiscales y un coronel de policía.

❓ ¿Qué personas fueron sancionadas con la anulación de visas en Colombia y Perú?

La senadora Martha Peralta y el empresario Euclides Torres en Colombia, y el juez Juan Carlos Núñez en Perú.

La legisladora pertenece al Pacto Histórico/MAIS, Torres encabeza conglomerados de servicios públicos y Núñez labora en la Primera Corte Constitucional de Lima.

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