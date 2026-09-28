Trump revoca visas a Estados Unidos a dos ecuatorianos y sus familias por corrupción

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La administración del presidente Donald Trump activó una nueva política exterior enfocada en sancionar a personas y funcionarios señalados por atentar contra la estabilidad institucional en el hemisferio occidental. Bajo este marco regulatorio, el Departamento de Estado procedió a retirar las visas a Estados Unidos a dos ciudadanos ecuatorianos y a sus núcleos familiares directos, tras vincularlos con actos de corrupción o narcotráfico que perjudican a gobiernos democráticos, este lunes 28 de septiembre de 2026.
La disposición diplomática se ampara en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), precepto legal que veta el ingreso a suelo norteamericano a aquellos extranjeros cuyas conductas conlleven consecuencias adversas graves para la política exterior de Washington.
La orden concreta los compromisos adquiridos en la Cumbre de Doral y ratificados en la declaración del Escudo de las Américas del pasado 22 de septiembre, iniciativa en la que participan Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para coordinar sanciones financieras y restricciones migratorias contra la delincuencia organizada.
En el caso específico de Ecuador, las autoridades norteamericanas ejecutaron la cancelación inmediata de las visas a Estados Unidos que portaban los dos ciudadanos identificados en el reporte, extendiendo la prohibición de viaje a sus parientes directos.
Los nombres de los dos sancionados nacionales no fueron difundidos de forma individual en el pronunciamiento debido a que, cuando se aplican restricciones migratorias bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), los registros individuales de visas se consideran estrictamente confidenciales conforme a la legislación estadounidense, amparada en la Sección 222(f) de dicha norma.
Por esta razón, la resolución diplomática deja sin efecto sus permisos vigentes e impide cualquier traslado regular hacia territorio estadounidense por parte de los dos involucrados sin detallar públicamente sus identidades.
El mayor número de medidas se concentró en Bolivia, donde 12 personas con documentos vigentes sufrieron la cancelación de sus visados y otras nueve quedaron declaradas formalmente inelegibles junto a sus familias.
En la lista figuran el exministro de Justicia, Iván Lima Magne; las juezas de instrucción penal Albania Caballero Saavedra y Rosario Flores Paniagua; el juez Rodrigo Vedia Espinoza; los fiscales Martín Irusta Flores, Alberto Zeballos Flores y Álvaro Nava Morales; los magistrados Israel Campero Méndez e Iván Campero Villalba; el expresidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía; el coronel policial Frans Cabrera Quispe y el empresario José Luis Iriarte Cussi.
Además, Washington designó públicamente bajo la Sección 7031(c) al fiscal general boliviano, Roger Mariaca, acusándolo de recibir sobornos para proteger a narcotraficantes durante su cargo asumido en 2024 bajo el mandato de Luis Arce.
Las cancelaciones de visas a Estados Unidos abarcaron igualmente a figuras del ámbito político y judicial de otros dos países andinos. En Colombia, el visado fue revocado a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, legisladora vinculada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), así como al empresario Euclides Antonio Torres Romero, vinculado a firmas de energía, semaforización y alumbrado público, junto a sus familias.
Por su parte, en Perú se notificó el retiro del permiso de ingreso al juez de la Primera Corte Constitucional de Lima, Juan Carlos Núñez Matos, y a su núcleo familiar.
❓ ¿Por qué no se publicaron los nombres de los ecuatorianos a quienes se revocó las visas a Estados Unidos?
Porque la Sección 222(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) clasifica los registros consulares y de visados bajo estricta reserva y confidencialidad.
Al aplicarse sanciones generales bajo la Sección 212(a)(3)(C), Washington notifica las cancelaciones pero protege por ley la difusión nominal de las identidades.
❓ ¿A cuántos ciudadanos ecuatorianos alcanzó la medida de restricción de visado?
A dos personas de nacionalidad ecuatoriana y a sus núcleos familiares inmediatos.
El Departamento de Estado resolvió retirarles los documentos por conductas vinculadas a la corrupción o al narcotráfico que vulneran la estabilidad democrática.
❓ ¿Qué marco legal utilizó Washington para cancelar estas visas a Estados Unidos?
La Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Dicho articulado faculta la revocatoria de visados a ciudadanos extranjeros cuyas acciones generen consecuencias adversas graves en la política exterior estadounidense.
❓ ¿Qué autoridades bolivianas resultaron sancionadas con la revocatoria de visas?
Doce personas con visas vigentes, nueve declaradas inelegibles y el fiscal general Roger Mariaca.
La lista incluye al exministro de Justicia Iván Lima Magne, a magistrados constitucionales, jueces penales, fiscales y un coronel de policía.
❓ ¿Qué personas fueron sancionadas con la anulación de visas en Colombia y Perú?
La senadora Martha Peralta y el empresario Euclides Torres en Colombia, y el juez Juan Carlos Núñez en Perú.
La legisladora pertenece al Pacto Histórico/MAIS, Torres encabeza conglomerados de servicios públicos y Núñez labora en la Primera Corte Constitucional de Lima.