Claves para ingresar al sistema de la ANT iban al mejor postor

Redacción EL COMERCIO (I)

La conversación fue vía telefónica, la tarde del jueves pasado. Acceder a este tipo de servicios, a pesar de ser ilegal, es tan sencillo como escribir tres palabras en Market Place: recuperar, puntos, licencia.

Se despliegan decenas de opciones mediante las cuales una persona puede contratar a un tercero para que manipule la información en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Durante el diálogo mantenido con el tramitador, admitió que tiene un contacto dentro de la ANT, quien se encarga de falsear la información.

Ofrecen de todo: licencias con certificado de sindicato de choferes profesionales, transferencia de dominio, revisión técnica vehicular, permiso de polarizados y más. Este tipo de acciones clandestinas que ocurren a nivel nacional son de conocimiento del director ejecutivo de la ANT, Adrián Castro, quien admite que estos actos de corrupción se dan con la complicidad del personal que trabaja en la entidad.

Castro dice que en su administración se han puesto al menos nueve denuncias y solo en una de ellas (en la que se encontraron exámenes psicosomáticos con patrones que se repetían), en la troncal, se ha logrado hacer un allanamiento.

Para entender cómo ocurren estos hechos se debe saber que toda la información que registra la ANT se maneja con un sistema informativo llamado Axis. Esta plataforma cuenta con unos 1 500 usuarios autorizados por los alcaldes, los representantes de las empresas públicas de tránsito y los directorios provinciales de ANT para usar el sistema.

En general, las personas que tienen acceso son los digitadores, jefes de agencias de matriculación, entre otros, quienes firman declaraciones de uso de confidencialidad.

Durante las últimas semanas, la ANT hizo una depuración del programa y se identificaron 3 500 usuarios no autorizados dentro del sistema que estaban accediendo de manera irregular, para alterar las cifras y datos a su conveniencia.

Castro explica que esos 3 500 usuarios irregulares, a su vez, podían vender sus claves en el mercado clandestino para que más personas tuvieran acceso al sistema. La denuncia está en Fiscalía, que será la encargada de identificar quién está detrás de esos delitos.

¿Por qué no se detectó esa irregularidad antes? Según Castro, “porque el manejo de la ANT ha sido como el de una hacienda. Lamentablemente el país ha estado manejado por delincuentes y hay que decirlo públicamente. Los funcionarios no han tenido la capacidad de poner en orden la institución ni el coraje de enfrentar esto. A pesar de que hemos recibido amenazas de esas mafias, vamos a poner orden”.

El primer paso fue eliminar a esos usuarios infiltrados. La siguiente tarea es hacer una auditoría a todos los trámites para identificar a los que fueron realizados de manera fraudulenta y anularlos. Así, la gente que compró esos servicios en Internet deberá volver a realizar el trámite por la vía legal.

Según las investigaciones, incluso hay municipios que tenían valores pendientes de tasas de matriculación de hasta USD 5 000 y decidieron hacer los trámites por la izquierda.

Para poder identificar estos hechos se fortaleció un equipo técnico especialista en ingeniería forense. Ya con ese resultado, la ANT solicitó a los municipios la anulación de más de 100 000 matrículas en el país de las que ha encontrado que se saltaron la tasa de matriculación. Y aún falta identificar más.

Según Castro, eso significa una pérdida de cientos de miles de dólares para el Estado. El Director pide a las autoridades sanciones ejemplificadoras.

Marlene Bastidas cuenta que su esposo accedió a este servicio por necesidad. Su licencia se caduca en diciembre, por lo que a finales de agosto ingresó al sistema para tomar un turno y renovar el documento. Le dieron cita para el 8 de febrero. No podía esperar casi seis meses por lo que contrató el servicio de un tramitador. Pagó USD 125 y obtuvo turno para la siguiente semana.

Castro admite que el mal servicio motiva a la gente a optar por ese tipo de trámites. En la AMT -dice – no se ha pensado en el mejoramiento de servicios. Apenas ahora están trabajando en un botón de pago, cuando debieron haberlo implementado hace años.

Asegura que acaban de aprobar un reglamento que simplifica los tramites que antes duraban hasta dos años y ahora se los podrá hacer en 15 días, como la habilitación vehicular, cambio de socio, de titularidad, entre otros.

El Director espera que en un año se pueda tener digitalizado el sistema para mejorar el servicio. Entre las acciones inmediatas está la corrección del sistema de agendamiento.

Desde el próximo lunes se realizará un bloqueo del turnero de tal manera que el tramitador no pueda robarse el turno de una persona y vendérselo a otra. Además, se está trabajando en el lanzamiento de un proceso para la adquisición de 800 000 licencias.

Para Jaime Carrera, analista económico, no basta con denunciar este tipo de irregularidades. Esto ocurre por la estructura burocrática que tiene en general la administración pública, por lo que es fundamental hacer una reorganización radical y control, caso contrario, la corrupción volverá a filtrarse.

Buenas tardes, me dijeron que usted puede ayudarme a recuperar los puntos de la licencia

Sí mi estimada.

Por favor, cuánto cuesta

Depende de cuantos puntos me deje subir el sistema, usted me ayuda con la cédula y yo mando a revisar para que el digitador me diga si me puede subir 5, 10 o los 30.

Y cuánto cuesta

Cada puntito es de 25 dólares y se demora como máximo dos días.

Gracias, una pregunta más. Cuando me bajaron los puntos me pusieron multas. ¿Eso tengo que pagar en la ANT?

Nosotros podemos ayudarle siempre y cuando pase de USD 400. Tendría que pagarnos el 60% de la multa y le eliminamos.

¿Y desaparecen las multas?

Sí, pero demora hasta tres días.

¿Pero seguro se me borran?

Es garantizado. Pero eso sí debe pagarme el 100% antes de hacer el trámite y de contado.

Muchas gracias, y otra consulta, mi hermano tiene licencia normal, pero quiere una profesional para manejar volqueta, ¿cómo puede hacer?

-Uuuy, una licencia tipo c. Le tocaría sacar la licencia profesional.

¿Me puede ayudar?

Si no tienen la documentación le tocaría realizar todo el curso. Le podríamos ayudar sacando la profesional, pero es costoso, USD 1 500.