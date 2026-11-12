¿Hay toque de queda en Ecuador tras la renovación del estado de excepción?

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

La renovación del estado de excepción en ocho provincias de Ecuador mantiene medidas extraordinarias de seguridad. El presidente Daniel Noboa firmó el 11 de noviembre de 2026 el Decreto Ejecutivo 532, que extiende la declaratoria por 30 días adicionales.

La disposición da continuidad a varias medidas del Decreto 498, del 15 de septiembre. Sin embargo, el alcance de la renovación no incluye todas las restricciones que el Gobierno aplicó durante ese período.

El decreto no establece un nuevo toque de queda

Al 12 de noviembre de 2026, no hay toque de queda vigente. El Decreto 532 no dispone una nueva suspensión de la libertad de tránsito ni fija fechas u horarios para prohibir la circulación nocturna.

La última restricción de movilidad rigió del 1 al 10 de noviembre, entre las 00:00 y las 05:00, en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabí. El Ministerio del Interior comunicó ese plazo como parte de la aplicación del Decreto Ejecutivo 519.

🪖 ⟫ https://t.co/R58UMX6rd7 | Este es el balance que dejaron los 10 días de toque de queda en cinco provincias de Ecuador https://t.co/okEUT4KoLh — El Comercio (@elcomerciocom) November 10, 2026

Por tanto, la firma del nuevo decreto no reactiva ese horario. La ampliación del estado de excepción mantiene otras facultades extraordinarias, pero no incorpora una nueva prohibición de movilidad nocturna.

Las medidas que continúan en ocho provincias

El artículo 2 del Decreto 532 dispone la aplicación de las medidas contempladas en los artículos 3, 5 y 6 del Decreto 498. Estas comprenden la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.

También continúan el empleo de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional y las requisiciones temporales de bienes y servicios de origen lícito. Las autoridades deberán ejecutar estas disposiciones dentro de los límites de la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

La renovación comprende a El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. El decreto establece que la extensión entrará en vigencia cuando venza el plazo inicial del Decreto 498.

IMPORTANTE AVISO PARA EL TOQUE DE QUEDA 🚨 Desde la #PolicíaEcuador recordamos que el incumplimiento a las disposiciones del Decreto Ejecutivo 519 será sancionado según la normativa legal vigente. Transitar sin justificación en horario restringido puede derivar en la aprehensión del ciudadano o la retención vehicular. #ServirYProtegerConFirmeza #ToqueDeQueda #DecretoEjecutivo519 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 10, 2026

La diferencia entre estado de excepción y toque de queda

El estado de excepción y el toque de queda tienen distinto alcance. La declaratoria contempla medidas extraordinarias para responder a las circunstancias que la motivan; una restricción de circulación depende de las disposiciones específicas que establezca el Ejecutivo.

En este caso, la renovación mantiene la suspensión de dos derechos y otras medidas de seguridad, pero no dispone restricciones nocturnas de tránsito.

Por ello, la continuidad del estado de excepción no significa que la ciudadanía deba permanecer en sus viviendas entre las 00:00 y las 05:00. Ese horario correspondió al toque de queda que concluyó el 10 de noviembre.

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