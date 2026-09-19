¿Estás en la Costa de Ecuador? Esto debes saber sobre toque de queda este fin de semana

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Si vives en Guayas, Manabí, Los Ríos o El Oro, este fin de semana tu rutina nocturna cambia. Desde la medianoche del jueves 15 de septiembre, rige un toque de queda que ya deja más de 150 personas detenidas en sus primeros dos días, y este sábado y domingo no son la excepción: la restricción sigue activa, sin pausa, también en fin de semana.

¿Qué pasa si sales a la calle a la 1 de la madrugada?

La regla es simple: entre las 00:00 y las 05:00, nadie puede circular por las calles de esas cuatro provincias, salvo que sea personal sanitario, de seguridad o de emergencias. No hay salvoconductos para el resto de la ciudadanía —el Gobierno lo confirmó desde el primer día—, así que ni siquiera una emergencia personal urgente te habilita automáticamente sin la verificación de un agente en el sitio.

¿Qué pasa si te agarran circulando sin justificación? No es solo una multa. El artículo 282 del COIP contempla pena privativa de libertad de uno a tres años.. Ya son 133 las personas detenidas únicamente por incumplir la restricción de circulación, según el más reciente balance del Bloque de Seguridad.

Si vuelas este fin de semana

Un dato que muchos preguntan: si tu vuelo sale o llega en plena madrugada, necesitas tu pase de abordar físico o digital para justificar el traslado en los puntos de control. Sin ese documento, el trayecto al aeropuerto queda en la misma zona gris que cualquier otro desplazamiento no exceptuado.

La otra cara del toque de queda en Ecuador: los negocios que viven de la noche

Mientras la ciudadanía ajusta sus horarios, hay un sector que siente el golpe directo en sus ingresos. Bares, discotecas y salones de eventos en Guayaquil calculan pérdidas de hasta el 50%, justo en las horas donde normalmente hacen la mayor parte de su facturación. La Asociación de Centros Nocturnos del Guayas ya lo advirtió: la actividad, que todavía no se recupera del golpe de la pandemia, vuelve a quedar en pausa por dos semanas.

Lo que se mantiene funcionando en toque de queda en Ecuador

Fuera de esa franja de cinco horas, la vida sigue con normalidad: restaurantes, transporte, gasolineras y comercio operan sin restricción alguna durante el día. La medida solo aplica en la madrugada, y solo en las cuatro provincias mencionadas —el estado de excepción declarado por el Decreto Ejecutivo 498 es más amplio, pero el toque de queda como tal no llega a Quito, Esmeraldas ni al resto del país.

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Preguntas frecuentes sobre el toque de queda

❓ ¿A qué hora empieza y termina el toque de queda este fin de semana? Rige entre las 00:00 y las 05:00, todos los días, incluidos sábado y domingo. La medida arrancó el 17 de septiembre y se mantiene hasta el 30, sin excepción por fin de semana, en las cuatro provincias de la Costa donde aplica. ❓ ¿En qué provincias aplica el toque de queda? Solo en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. El estado de excepción declarado por el Decreto Ejecutivo 498 cubre un territorio más amplio, pero la restricción de circulación nocturna se enfocó únicamente en estas cuatro provincias de la Costa. ❓ ¿Puedo pedir un salvoconducto para circular en la madrugada? No. El Gobierno confirmó que no se emitirán salvoconductos para la ciudadanía general. Solo puede circular personal de salud, seguridad y emergencias. Cualquier otro caso será evaluado de forma individual por los agentes en el punto de control. ❓ ¿Qué pasa si me detienen circulando sin justificación? Puede derivar en pena privativa de libertad de uno a tres años, según el artículo 282 del COIP. Ya son 133 las personas detenidas únicamente por incumplir la restricción, de un total de 157 aprehensiones registradas en los dos primeros días. ❓ ¿Necesito algo especial para ir al aeropuerto de madrugada? Sí, debes presentar tu pase de abordar físico o digital en los puntos de control. Sin ese documento, el traslado al aeropuerto no cuenta como excepción automática y podría quedar sujeto a la misma verificación que cualquier otro desplazamiento nocturno.