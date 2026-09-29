Taxista fue asesinado a tiros en Carcelén Bajo, norte de Quito; esto se sabe

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un taxista murió tras recibir varios disparos la mañana de este martes 29 de septiembre de 2026, en Carcelén Bajo, en el norte de Quito. El ataque ocurrió alrededor de las 07:00, en la calle Luis Sánchez N90, cerca del Parque Ecológico Carcelén.

Según la información preliminar, varios sujetos armados interceptaron al conductor y dispararon en repetidas ocasiones contra él. Los proyectiles atravesaron el parabrisas del taxi y provocaron la muerte inmediata de la víctima. Tras el ataque, el vehículo quedó involucrado en un choque.

Sospechosos habrían llegado en una camioneta para atacar al taxista

Los primeros reportes señalan que los sospechosos se movilizaban en una camioneta. Al parecer, los individuos descendieron del vehículo y abrieron fuego contra el taxista, quien se encontraba en la calle Luis Sánchez.

Los disparos impactaron en el parabrisas y alcanzaron al conductor. La víctima murió en el lugar y, al perder el control del automóvil, chocó.

La Policía Nacional acudió al sector para iniciar las investigaciones. Los agentes acordonaron la zona con el objetivo de recoger indicios que permitan identificar y localizar a los responsables del crimen.

El ataque ocurrió cerca de dos instituciones educativas que, a esa hora de la mañana, recibían a sus estudiantes. El hecho violento coincidió con el ingreso de los alumnos a clases.

Los uniformados de Criminalística y la Dinased mantienen las diligencias correspondientes en el sitio del asesinato, mientras buscan esclarecer las circunstancias del ataque armado.

Medicina Legal realizó el levantamiento del cadáver.

AMT cerró un carril en Carcelén Bajo tras el asesinato

El crimen también causó restricciones a la circulación vehicular en el norte de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dispuso el cierre del carril derecho de la calle Luis Sánchez, a la altura del Parque Ecológico Carcelén.

La entidad informó que la medida responde a los procedimientos que desarrolla la Policía Nacional en el lugar del ataque. El cierre se concentra en el sector de la calle Luis Sánchez N90, donde ocurrió el asesinato del conductor.

La AMT pidió a los conductores que circulan por Carcelén Bajo mantener la precaución debido a la restricción vial y a la presencia de los agentes que trabajan en la zona.

Mientras tanto, la Policía continúa con la recolección de indicios para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables del ataque.

Información en desarrollo…

🚔 #CierreVialQuito | Por procedimiento de Policía Nacional.

📍 Sector: Carcelén Bajo

🛣️ Dirección: Luis Sánchez. – N90 / Parque Ecológico Carcelén

🚫 Cierre: carril derecho sobre Luis Sánchez



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/h5d4G8Afyk — AMTQuito (@AMT_Quito) September 29, 2026

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