‘Amor, ya voy de regreso’: el último mensaje del médico antes de ser asesinado junto a conductor de una ambulancia en Manabí

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El asesinato del médico Jandry Alexander Calderón Cedeño y del conductor Jorge Zambrano ha causado conmoción. Ambos se movilizaban en una ambulancia luego de trasladar a una paciente a una casa de salud, cuando el vehículo fue atacado por hombres armados la noche del lunes 14 de septiembre de 2026, en una vía del cantón Jama.

Solo le faltaba una hora para terminar sus labores

Según lo relatado por su pareja, al médico Jandry Alexander estaba a una hora para terminar su guardia. El profesional de la salud laboraba en el Centro de Salud de Jama, donde se desempeñaba como médico rural.

“Que nos íbamos a imaginar que en una ambulanción del Ministerio de Salud Pública iban a tener un atentado…”, expresó la pareja del hoy fallecido a los medios locales.

La también trabajadora de la casa de salud recordó el último mensaje de su pareja, a quien ya conocía hace diez años. “Mi amor ya voy de regreso, te amo”.

La pareja tenía planes de casarse en Manta, una vez terminada la rural de Calderón en diciembre.

Nuevos detalles del asesinato de atentado a ambulancia

Según información policial, Jorge Zambrano, conductor de la ambulancia, recibió dos tiros. Mientras que el cuerpo del médico fue encontrado con cinco disparos.

Familiares de las víctimas descartaron que hallan recibido amenazas o conflictos con alguien en particular. “Tanto él como yo éramos querido en el centro de salud, por nuestros compañeros, por los mismos pacientes”, mencionó la pareja de Calderón.

El ataque armado se dio en una vía del cantón Jama, cuando el vehículo retornaba del Hospital de Bahía de Caráquez en donde habían dejado a una persona herida a causa de un accidente de tránsito.

Esto dijo el minsterio de Salud sobre el ataque armado

En un comunicado publicado la mañana de este 15 de septiembre de 2026, el Ministerio de Salud confirmó el fallecimiento de profesional de la salud y el conductor de una ambulancia institucional tras un ataque armado en el cantón Jama. “El MSP condena firmemente este hecho de violencia y expresa su profundo pesar y solidaridad con los familiares y compañeros de las víctimas”, expresó la institución.

Además, aseguró que colaborarán con las autoridades competentes con toda la información requerida para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Ministerio de Salud promete mayor control

El Ministerio de Salud aseguró que buscará brindar mayor protección para el personal sanitario. “Coordinará con las instituciones responsables las acciones de protección para el personal sanitario y operativo que cumple sus funciones en territorio”.

“El Ministerio de Salud Pública acompañará a las familias de las víctimas y comunicará cualquier información adicional mediante sus canales oficiales, en respeto al proceso investigativo”, concluye en su comunicado.

Colegio de médicos de Guayas se pronunció

El colegio de médico de la provincia del Guayas condenó este hecho violento “¿quién garantiza la seguridad de los médicos rurales mientras cumplen con su deber de servir a las comunidades?“, cuestionó el gremio.

“No podemos permitir que este crimen quede en el olvido. Recordamos al Dr. Steven José Aguirre Giler, médico rural egresado en 2024, cuyo caso continúa sin respuestas claras y sin que el Estado haya demostrado medidas efectivas para garantizar la seguridad de quienes trabajan en territorio”, expresa en el comunicado el gremio.

Además exponen la presunta realidad a la que se exponen los médicos rurales: “muchas veces enfrentan condiciones precarias, falta de recursos, inseguridad y una remuneración que no corresponde al esfuerzo y responsabilidad que asumen”.

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