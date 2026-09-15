Asesinan a médico y conductor de una ambulancia en vía Manabí

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Un médico y el conductor de una ambulancia fueron asesinados en la vía Canoa-Jama, a la altura del sector Río Muchacho, en la provincia de Manabí. El hecho se registró la noche del 14 de septiembre de 2026.

Detalles del ataque

Según información preliminar, sujetos armados habrían interceptado la ambulancia en plena vía para abrir fuego contra sus ocupantes, alrededor 18:45. El vehículo de emergencia habría estado retornando del Hospital de Bahía de Caráquez para trasladar a una persona que estaba herida a causa de un accidente de tránsito.

“La ambulancia vino del subcentro de salud del cantón Jama Luis Gallardo hasta el hospital de Bahía de Caráquez, y en el retorno los habrían interceptado”, indicó el jefe de operaciones de Bahía de Caráquez.

Dentro del vehículo quedaron los cuerpos de las dos víctimas, que fueron identificados como Yandri Calderón y Jorge Zambrano.

Causa del asesinato

Las autoridades deberán proceder con las investigaciones para determinar el móvil del doble asesinato y las personas que estarían detrás de este violento hecho.

La Policía Nacional procedió con la recopilación de indicios en el lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Este crirmen se da a días de empezar el toque de queda en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. El toque de queda está previsto iniciar el jueves 17 de septiembre, y regirá de 00:00 a 05:00.

La advertencia de la Embajada de Estados Unidos

El pasado 24 de agosto Estados Unidos (EE.UU.) actualizó la lista de lugares en Ecuador a los que pide a sus ciudadanos reconsiderar el viaje o no viajar con una resolución emitida el pasado 18 de agosto de 2026. En una de las listas se incluye a Santa Elena y Manabí, “debido a la delincuencia y el terrorismo”.

EE.UU. pide tener mayor precaución en Ecuador, debido al riesgo de delincuencia, terrorismo, disturbios y secuestros , por lo que recomienda precaución.

Ataque armado a una ambulancia en Manabí; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en la vía Canoa-Jama, en Manabí, el 14 de septiembre de 2026?

Un médico y el conductor de una ambulancia fueron asesinados a tiros cuando circulaban por la vía Canoa-Jama, a la altura del sector Río Muchacho.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:45, cuando la ambulancia regresaba del Hospital de Bahía de Caráquez hacia Jama.

❓ ¿Quiénes fueron las víctimas del ataque a la ambulancia en Manabí?

Las víctimas fueron identificadas como Yandri Calderón y Jorge Zambrano.

Los cuerpos de ambos hombres quedaron dentro de la ambulancia tras el ataque armado.

❓ ¿Qué hacía la ambulancia cuando fue interceptada en la vía Canoa-Jama?

La ambulancia regresaba desde el Hospital de Bahía de Caráquez, luego de realizar un traslado relacionado con una persona herida en un accidente de tránsito.

El vehículo había salido del subcentro de salud del cantón Jama Luis Gallardo con destino al hospital y se encontraba de retorno cuando fue interceptado.

❓ ¿Dónde ocurrió el asesinato del médico y el conductor de la ambulancia?

El ataque ocurrió en la vía Canoa-Jama, en el sector Río Muchacho, provincia de Manabí.

Sujetos armados habrían interceptado la ambulancia en plena carretera y disparado contra sus ocupantes.

❓ ¿Qué se sabe sobre los responsables y el móvil del doble asesinato en Manabí?

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil ni identificado a los responsables del ataque.

La Policía Nacional recopiló indicios en el lugar para iniciar las investigaciones que permitan establecer cómo ocurrió el crimen y quiénes estarían detrás del doble asesinato.

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