Ministerio de Salud se pronuncia por asesinato de médico y conductor de una ambulancia en Manabí

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

El Ministerio de Salud Pública se pronunció por el ataque armado a una ambulancia en Manabí, que cobró la vida de su conductor y un médico. El violento hecho se registró la noche del lunes 14 de septiembre de 2026 en una vía del cantón Jama, mientras las víctimas cumplía sus funciones.

El ministerio condenó el ataque y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas que fueron identificadas como Jandry Alexander Calderón Cedeño y Jorge Zambrano.

Esto dice el minsterio de Salud sobre el ataque armado

En un comunicado publicado la mañana de este 15 de septiembre de 2026, el Ministerio de Salud confirmó el fallecimiento de profesional de la salud y el conductor de una ambulancia institucional tras un ataque armado en el cantón Jama. “El MSP condena firmemente este hecho de violencia y expresa su profundo pesar y solidaridad con los familiares y compañeros de las víctimas”, expresó la institución.

Además, aseguró que colaborarán con las autoridades competentes con toda la información requerida para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Ministerio de Salud promete mayor control

El Ministerio de Salud aseguró que buscará brindar mayor protección para el personal sanitario. “Coordinará con las instituciones responsables las acciones de protección para el personal sanitario y operativo que cumple sus funciones en territorio”.

“El Ministerio de Salud Pública acompañará a las familias de las víctimas y comunicará cualquier información adicional mediante sus canales oficiales, en respeto al proceso investigativo”, concluye en su comunicado.

Colegio de médicos de Guayas se pronunció

El colegio de médico de la provincia del Guayas condenó este hecho violento “¿quién garantiza la seguridad de los médicos rurales mientras cumplen con su deber de servir a las comunidades?“, cuestionó el gremio.

“No podemos permitir que este crimen quede en el olvido. Recordamos al Dr. Steven José Aguirre Giler, médico rural egresado en 2024, cuyo caso continúa sin respuestas claras y sin que el Estado haya demostrado medidas efectivas para garantizar la seguridad de quienes trabajan en territorio”, expresa en el comunicado el gremio.

Además exponen la presunta realidad a la que se exponen los médicos rurales: “muchas veces enfrentan condiciones precarias, falta de recursos, inseguridad y una remuneración que no corresponde al esfuerzo y responsabilidad que asumen”.

Lo que se conoce del ataque armado a ambulancia

Según información preliminar, sujetos armados habrían interceptado la ambulancia en plena vía para abrir fuego contra sus ocupantes, alrededor 18:45 del 14 de septiembre. El vehículo de emergencia habría estado retornando del Hospital de Bahía de Caráquez en donde habían dejado a una persona que estaba herida a causa de un accidente de tránsito.

“La ambulancia vino del subcentro de salud del cantón hasta el hospital de Bahía de Caráquez, y en el retorno los habrían interceptado”, indicó Jama Luis Gallardo el jefe de operaciones de Bahía de Caráquez.

Dentro del vehículo quedaron los cuerpos de las dos víctimas, que fueron identificados como Jandry Alexander Calderón Cedeño y Jorge Zambrano.

Preguntas frecuentes del ataque armado a una ambulancia en Manabí

❓ ¿Qué ocurrió con una ambulancia del Ministerio de Salud en Jama, Manabí?

Un médico y el conductor de una ambulancia institucional fueron asesinados durante un ataque armado registrado la noche del lunes 14 de septiembre de 2026, en el cantón Jama.

Según información preliminar, sujetos armados interceptaron la ambulancia alrededor de las 18:45 y dispararon contra sus ocupantes mientras cumplían funciones.

❓ ¿Quiénes fueron asesinados en el ataque a la ambulancia en Jama?

Las víctimas fueron identificadas como Jandry Alexander Calderón Cedeño, profesional de la salud, y Jorge Zambrano, conductor de la ambulancia.

Ambos se encontraban dentro del vehículo de emergencia cuando fueron atacados.

❓ ¿Qué dijo el Ministerio de Salud sobre el ataque armado en Jama?

El Ministerio de Salud condenó el ataque y expresó su solidaridad con las familias y compañeros de las víctimas.

La institución también aseguró que entregará información y colaborará con las autoridades para esclarecer el crimen y que coordinará acciones de protección para el personal sanitario y operativo.

❓ ¿Qué reclaman los médicos por la seguridad del personal sanitario que trabaja en territorio?

El Colegio de Médicos del Guayas cuestionó las condiciones de seguridad de los médicos rurales y pidió garantías para que puedan cumplir su trabajo.

El gremio señaló que estos profesionales enfrentan, entre otras dificultades, inseguridad, falta de recursos y condiciones laborales precarias. También recordó el caso del médico rural Steven José Aguirre Giler, que continúa sin respuestas claras, según el comunicado.

❓ ¿Qué se sabe del ataque armado contra la ambulancia que circulaba por Jama?

La ambulancia regresaba del Hospital de Bahía de Caráquez hacia Jama cuando habría sido interceptada por sujetos armados que dispararon contra sus ocupantes.

El vehículo había trasladado previamente a una persona herida en un accidente de tránsito. El ataque ocurrió aproximadamente a las 18:45 del 14 de septiembre y las investigaciones buscan determinar las circunstancias y responsables del crimen.

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