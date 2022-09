En Socio Vivienda 2 piden permanencia de personal militar

La Policía continúo este lunes 12 de septiembre retirando enrejados y portones de peatonales que dificultan los patrullajes en Socio Vivienda 2. Foto: Cortesía Policía Nacional

La Fuerza Pública retiró alrededor de 60 enrejados y portones ubicados en zonas peatonales de Socio Vivienda 2, al noroeste de Guayaquil. Pero ahora los habitantes se preguntan qué será de su seguridad cuando policías y militares se retiren del sector. El barrio es intervenido en el marco del estado de excepción por la inseguridad en la ciudad, una declaratoria que concluye este miércoles 14 de septiembre del 2022.

La calma volvió al antiguo plan habitacional de vivienda de interés social tras los constantes tiroteos de fusil registrados hasta inicios de mes. Este lunes 12 de septiembre la Policía continuó retirando las rejas improvisadas con los que se cercan callejones.

“El objetivo es recobrar el espacio público. Estas rejas han sido construidas de manera ilegal y antitécnica, impiden el acceso y el patrullaje policial”, indicó el coronel Diego Hidalgo, jefe del Distrito Nueva Prosperina de la Policía Nacional. Los agentes también eliminaron murales alusivos a bandas y carteles internacionales de la droga.

‘Diana’, una mujer que vivía al pie del Estero en el sur de Guayaquil, fue reubicada en Socio Vivienda 2 hace casi una década. “Yo vivía en el Salado y me mandaron para acá. No tengo a donde irme, si no me fuera de aquí”, dijo. Teme que la violencia recrudezca una vez que concluya el estado de excepción y termine una intervención que inició el pasado 2 de septiembre.

Un área en disputa con vías de escape

El sector es disputado por dos bandas narcocriminales que se enfrentan a disparos en las calles, por disputa de territorio para el microtráfico, según la Policía. Pero los grupos de delincuencia organizada también están vinculados a delitos conexos como secuestro, robo y extorsión.

Los grupos tácticos allanaron tres viviendas deshabitadas, con las ventanas clausuradas, utilizadas presuntamente para el secuestro exprés. Socio Vivienda 2, plan inaugurado en 2012 y con unas 40 hectáreas de extensión, está rodeado al oeste de canales y predios baldíos (ver galería y mapa interactivo), lo que facilita el escape de los miembros de organizaciones delictivas, según las autoridades. Por ello, el sector se ha vuelto estratégico.

En cada turno, 280 militares y 260 policías patrullan el sector y controlan los predios baldíos adyacentes. Los niños volvieron a jugar a las canchas de fútbol tras cuatro meses sin poder salir a jugar, debido a las balaceras. También La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) aprovechó la intervención para ejecutar alrededor de mil órdenes de corte de energía eléctrica, tras meses sin poder ingresar al sector. Los habitantes reportaron que ni siquiera quienes reparten las facturas de servicios públicos se atrevían a ingresar a Socio Vivienda 2.

