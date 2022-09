'Nadie me ayudó', una joven narra el acoso sexual y la agresión de la cual fue víctima

Cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron en febrero pasado una agresión física en Guayaquil. El pasado sábado 10 de septiembre de 2022 se produjo otra salvaje agresión callejera. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Redacción Guayaquil (I)

“Me agarró del cabello y me estrelló contra el piso. Mi cabeza rebotó”. Ese es parte del relato de una joven que denunció un brutal caso de acoso sexual con agresiones físicas en Guayaquil. La mujer salió de compras la mañana del sábado 10 de septiembre de 2022 cuando un transeúnte le agarró un glúteo en la calle. Cuando ella insultó al hombre este la atacó de forma salvaje, según refirió.

Mayra (nombre protegido), la víctima del ataque, hizo público el espeluznante testimonio a través de la red social Tiktok. “Vi su cara y sentí terror, nunca había visto una mirada así. No sé si habrá estado drogado, amanecido o borracho”, dijo la joven.

El hombre se le fue encima cuando ella le reprochó por el acoso. La sujetó del cabello y comenzó a golpearla: la joven muestra un moretón en el pómulo derecho producto de un golpe, otro golpe en el labio y dice tener la cabeza llena de chichones, adolorida.

“Me pisó y me escupió”

“Me pisó las piernas, me alzó el vestido y metió sus manos dentro de mi ropa interior”, contó Nicole. “Como no permití que pase a mayores, yo me movía muchísimo, no dejaba de patearme (...) Me insultaba hasta decir basta”.

Tras la agresión, el hombre escupió a la joven y se fue caminando muy “campante”. “Me quedé tirada en posición fetal, me bajé un poco el vestido. Y nadie me ayudó, pasó gente y nadie se acercó, nadie me ayudó a levantarme”.

La mujer tuvo que hacer acopio de fuerzas para levantarse por sí misma, con golpes en todo el cuerpo, aunque no especificó el lugar de la ciudad en el que se produjo el ataque. Tras lograr volver a su casa, llamó a la Policía que empezó la búsqueda del agresor con las características que ella les ofreció.

“Estoy traumatizada, me siento destruída física y emocionalmente. Pero estoy agradecida porque estoy viva y (él) no me violó”, dijo la joven, que ya había contado antes en sus redes los golpes que sufrió tras un robo. “Hago este video para que tomen conciencia y si ven una mujer en peligro en la calle, por favor ayúdenla”.

El artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece como sanción de la violencia física contra la mujer una pena privativa de libertad de siete a 30 días si las lesiones causadas le provocan incapacidad de hasta tres días. La Policía indaga este caso de agresión y violencia de género.

Dependiendo del grado de daño que registre la víctima, el agresor podrá ser sancionado con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio, según el COIP. La pena privativa de libertad por lesiones es de uno a tres años, en el caso de daño, incapacidad o enfermedad de treinta días.

