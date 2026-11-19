Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) trasladó a 326 personas privadas de libertad (PPL) a diferentes cárceles de Ecuador durante esta semana. Los movimientos incluyeron a integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Los Lobos y forman parte de las acciones del Gobierno para reforzar la seguridad en los centros penitenciarios.

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El operativo principal movilizó a 200 presos sentenciados, identificados como integrantes de Los Lobos, desde el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas (CPPL) Pichincha N.° 1 hacia el CPPL Cotopaxi N.° 1. El SNAI también realizó otros cuatro traslados desde las cárceles de Pichincha y Loja hacia centros penitenciarios de Guayas, Santa Elena y Azuay.

Los Lobos y otros presos fueron trasladados a cuatro provincias

La movilización de los 326 presos incluyó los siguientes desplazamientos:

200 personas privadas de libertad sentenciadas y pertenecientes a Los Lobos pasaron del CPPL Pichincha N.° 1 al CPPL Cotopaxi N.° 1.

sentenciadas y pertenecientes a Los Lobos pasaron del CPPL Pichincha N.° 1 al CPPL Cotopaxi N.° 1. 80 PPL salieron del CPPL Pichincha N.° 1 con destino al CPL Guayas N.° 1.

salieron del CPPL Pichincha N.° 1 con destino al CPL Guayas N.° 1. Una PPL fue trasladada desde el CPPL Pichincha N.° 1 hacia el CPL Santa Elena N.° 1.

fue trasladada desde el CPPL Pichincha N.° 1 hacia el CPL Santa Elena N.° 1. 21 PPL pasaron del CPL Loja N.° 1 al CPL Azuay N.° 1.

pasaron del CPL Loja N.° 1 al CPL Azuay N.° 1. 24 PPL salieron del CPL Loja N.° 1 hacia el CPL Guayas N.° 1.

El SNAI explicó que estos movimientos responden a criterios técnicos de seguridad. La institución busca separar a personas identificadas como integrantes o cabecillas de organizaciones delictivas, limitar su capacidad de influencia dentro de las cárceles y prevenir posibles evasiones, enfrentamientos y hechos violentos.

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La intervención también apunta a reorganizar a la población penitenciaria y fortalecer los mecanismos de contención. Con estas medidas, el Gobierno busca reducir las condiciones que facilitan la influencia y actuación de las estructuras criminales dentro de los centros de privación de libertad.

El director general del SNAI, Mauricio Mayorga Vallejo, verificó directamente la ejecución del operativo. Su presencia formó parte del seguimiento institucional a los procedimientos destinados a preservar el orden y reforzar la seguridad en las cárceles.

El Gobierno busca impedir operaciones criminales desde las cárceles

Los traslados forman parte de las acciones estratégicas del Gobierno para debilitar las estructuras de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). La intención es evitar que estas organizaciones utilicen los centros penitenciarios como espacios para mantener sus actividades delictivas y coordinar sus operaciones.

La estrategia también busca reducir los riesgos de violencia, enfrentamientos y alteraciones del orden dentro de los establecimientos. Para ello, el SNAI plantea aplicar medidas diferenciadas de control y reorganizar a las personas privadas de libertad según criterios de seguridad.

Estas intervenciones responden a la política de seguridad que lidera el presidente Daniel Noboa y a los lineamientos emitidos por el ministro John Reimberg. El Gobierno busca debilitar a las organizaciones delictivas e impedir que mantengan sus operaciones desde los centros penitenciarios.

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El SNAI anunció que continuará con los operativos estratégicos y los movimientos de personas privadas de libertad. La institución también mantendrá las medidas de control para preservar el orden, proteger la integridad de los internos y garantizar la seguridad de los servidores penitenciarios.

El organismo sostiene que el control de las cárceles constituye una responsabilidad del Estado. Por ello, continuará con las acciones institucionales para impedir que las organizaciones delictivas conviertan los centros de privación de libertad en espacios para desarrollar actividades criminales.

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