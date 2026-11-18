Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

Un total de 326 personas privadas de libertad (PPL) fueron reubicadas en distintas cárceles de Ecuador durante esta semana. Los movimientos se desarrollaron mediante intervenciones coordinadas por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), según se reportó este miércoles 18 de noviembre de 2026.

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El mayor movimiento en las cárceles de Ecuador ocurrió desde Pichincha

La intervención de mayor alcance involucró a 200 personas privadas de libertad con sentencia ejecutoriada, identificadas como integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Los Lobos. Este grupo fue movilizado desde el Centro de Privación Provisional de Libertad (CPPL) Pichincha N.° 1 hacia el Centro de Privación de Libertad (CPL) Cotopaxi N.° 1.

De acuerdo con los datos proporcionados sobre el operativo, la reubicación busca reorganizar a la población interna y disminuir las condiciones que facilitan la influencia o actuación de estas estructuras dentro de los recintos.

Otros traslados ejecutados hacia Guayas, Azuay y Santa Elena

De forma paralela al movimiento principal hacia Cotopaxi, se concretaron otras cuatro reubicaciones entre distintos centros de reclusión del país:

80 PPL salieron desde el CPPL Pichincha N.° 1 con destino al CPL Guayas N.° 1.

salieron desde el CPPL Pichincha N.° 1 con destino al CPL Guayas N.° 1. 24 PPL fueron movilizadas desde el CPL Loja N.° 1 hacia el CPL Guayas N.° 1.

fueron movilizadas desde el CPL Loja N.° 1 hacia el CPL Guayas N.° 1. 21 PPL pasaron desde el CPL Loja N.° 1 hasta el CPL Azuay N.° 1.

pasaron desde el CPL Loja N.° 1 hasta el CPL Azuay N.° 1. 1 PPL fue reubicada desde el CPPL Pichincha N.° 1 hacia el CPL Santa Elena N.° 1.

Criterios técnicos para separar a cabecillas en las cárceles de Ecuador

Los movimientos penitenciarios se sustentan en criterios técnicos de seguridad orientados a debilitar a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). El propósito de estas medidas en las cárceles de Ecuador consiste en aislar a personas identificadas como integrantes o cabecillas de estructuras delictivas, limitar su capacidad de mando y evitar que utilicen los recintos como centros de operación criminal.

Asimismo, las autoridades señalaron que la separación de internos apunta a reducir riesgos de violencia, enfrentamientos internos, alteraciones del orden y posibles evasiones.

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Directrices de seguridad y continuidad de las intervenciones

Los operativos ejecutados en las cárceles de Ecuador se enmarcan en disposiciones de seguridad y lineamientos emitidos por el ministro John Reimberg. Según el reporte oficial, el SNAI mantendrá las intervenciones y la aplicación de medidas diferenciadas de control para resguardar la integridad de la población penitenciaria y del personal que labora en los centros.

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