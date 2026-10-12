SNAI trasladó a 71 personas privadas de libertad en operativos de control

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Con la finalidad de preservar el orden y reforzar el control penitenciario, el pasado 7 y 8 de octubre de 2026 se ejecutó el traslado de 71 personas privadas de libertad. La acción fue realizada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Traslados entre centros penitenciarios

Según el SNAI, durante la madrugada del 8 de octubre se realizó el traslado de 50 personas privadas de libertad desde el Centro de Privación de Libertad Chimborazo N.° 1 hacia el Centro de Privación de Libertad Azuay N.° 1.

Además, otras 20 personas privadas de libertad fueron movilizadas desde el Centro de Privación de Libertad Imbabura N.° 1 hacia el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.° 1.

Traslado de una persona de alta peligrosidad

A estas acciones se sumó el traslado de una persona privada de libertad considerada de alta peligrosidad desde el Centro de Privación de Libertad Loja N.° 1 hacia la cárcel de El Encuentro. Esta operación se efectuó durante la madrugada del 7 de octubre.

Medidas para reforzar el control penitenciario

El SNAI indicó que estas intervenciones forman parte de las acciones coordinadas del Bloque de Seguridad para prevenir posibles incidentes que puedan afectar la estabilidad interna de los establecimientos penitenciarios.

La entidad señaló que la redistribución de la población penitenciaria busca reforzar las condiciones de vigilancia y supervisión, así como fortalecer la capacidad institucional de respuesta ante situaciones de riesgo.

Acciones coordinadas del Gobierno

De acuerdo con el SNAI, las medidas se enmarcan en las acciones impulsadas por el Gobierno Nacional para enfrentar al crimen organizado e impedir que sus estructuras operen desde los centros de privación de libertad.

La institución agregó que continuará ejecutando intervenciones planificadas con el objetivo de anticipar amenazas y fortalecer el control dentro del sistema penitenciario.

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