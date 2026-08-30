SNAI descartó amotinamientos en las cárceles de Ecuador

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó este domingo 30 de agosto de 2026 que los centros de privación de libertad de Ecuador permanecen bajo control y que, hasta el momento de su pronunciamiento, no se reportaban amotinamientos ni incidentes de esa naturaleza.

La institución reaccionó ante videos y mensajes difundidos en redes sociales sobre supuestos motines en cárceles de Ecuador. Según el comunicado oficial, las imágenes que circulan como si correspondieran a hechos actuales pertenecen a un incidente registrado anteriormente.

SNAI desmiente supuestos amotinamientos en cárceles

El SNAI descartó incidentes actuales en los centros penitenciarios y calificó como falsa la información que presenta los videos difundidos como acontecimientos recientes. La entidad pidió a la ciudadanía verificar el origen y la fecha de los contenidos antes de compartirlos.

#Manabí | La FTC “Manabí” localizó en el CPL N.° 4 “El Rodeo” 28 celulares, 5 routers, 131 dosis y 5 bultos pequeños con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, además de otros objetos no autorizados.#FuerzasArmadasEC pic.twitter.com/rXmU6vJ4fa — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) August 30, 2026

El pronunciamiento ocurre en una jornada en la que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejecutaron controles en cárceles de Ecuador. Entre el sábado 29 y domingo 30 de agosto se realizaron requisas en centros penitenciarios de Tungurahua, Napo y Manabí.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/vLIQRgyylL — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) August 30, 2026

Durante estas intervenciones, las autoridades encontraron celulares, armas blancas y presuntas sustancias sujetas a fiscalización. En la cárcel El Rodeo, en Portoviejo, por ejemplo, fueron localizados 28 celulares, cinco routers y varias dosis de sustancias durante el operativo de este domingo.

Cárceles permanecen bajo vigilancia permanente

De acuerdo con el comunicado del SNAI, los Centros de Privación de Libertad se mantienen bajo vigilancia mediante el trabajo coordinado de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.

El objetivo de estos operativos de seguridad penitenciaria en Ecuador es fortalecer los controles y preservar el orden dentro de las cárceles. La normativa establece que el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria tiene responsabilidades específicas para mantener y restablecer el orden en los centros.

SNAI pide evitar información falsa

Finalmente, el SNAI exhortó a la ciudadanía a consultar canales oficiales y evitar compartir publicaciones que puedan generar desinformación o alarma sobre la situación de las cárceles ecuatorianas.

La aclaración busca frenar la circulación de contenidos antiguos presentados como actuales, mientras continúan los operativos de control y seguridad en los centros penitenciarios de Ecuador.

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