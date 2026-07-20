Sentenciado a 26 años por disparar y matar a su hijo adolescente

El Tribunal de Garantías Penales de Orellana impuso una condena de 26 años a Arturo Alfonso A. A. por el asesinato de su hijo de 17 años en octubre de 2023.

El trágico suceso en Francisco de Orellana

El sistema judicial de la provincia de Orellana dictó una sentencia condenatoria de 26 años de privación de libertad contra Arturo Alfonso A. A., tras hallarlo culpable del asesinato de su hijo menor de edad.

Este evento violento ocurrió el 8 de octubre de 2023, en la parroquia San Luis del cantón Francisco de Orellana, durante un altercado mientras ambos consumían bebidas alcohólicas.

Según la evidencia recabada, el procesado utilizó una escopeta para disparar contra su hijo.

La contundencia de la prueba científica

Durante la etapa de juzgamiento, la Fiscalía General del Estado logró desvirtuar la hipótesis de muerte accidental presentada por la defensa. Mediante análisis de balística y la autopsia realizada por el médico legista, se determinó que el disparo fue ejecutado a una distancia de entre tres y cinco metros, con una trayectoria del proyectil de arriba hacia abajo.

Estos hallazgos técnicos fueron fundamentales para que el Tribunal concluyera que el hecho no ocurrió durante un forcejeo cuerpo a cuerpo, sino mediante un ataque directo que destruyó los órganos internos de la víctima, causándole una hemorragia fatal.

Valoración del proceso judicial

El Tribunal también consideró la conducta del ahora sentenciado, quien huyó de la escena y mantuvo un estado de prófugo durante casi dos años.

Su captura se materializó recién el 23 de junio de 2025, lo cual fue un factor determinante en la evaluación del caso. Además de la pena privativa de libertad, la justicia impuso una multa de 1 000 salarios básicos unificados (aproximadamente 482 000 dólares) y una reparación integral de 20 000 dólares para los afectados.

Evidencia clave y testimonios

En el caso fueron cruciales los testimonios de agentes de la Dinased y la evidencia documental, que permitió esclarecer los hechos pese a la modificación de la versión inicial rendida por la madre de la víctima en la noche del suceso.

Ella inicialmente señaló que su hijo fue atacado mientras intentaba evitar una agresión contra ella.

Marco legal y sanción

El proceso se sustentó en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de asesinato.

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