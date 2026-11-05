Seis personas, entre ellas dos adolescentes, procesadas por transporte de armas en Durán

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra seis personas, entre ellas dos adolescentes de 16 y 17 años, por el presunto delito de transporte de armas de fuego y municiones. La Policía Nacional ejecutó el operativo la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026, en el sector Divino Niño, en Durán, provincia del Guayas.

La intervención surgió de una alerta del ECU 911, que recibió denuncias reservadas sobre un inmueble que presuntamente servía para almacenar armas y municiones. Durante el allanamiento, los agentes encontraron una pistola calibre 3,8, un alimentador, 18 municiones sin percutir y teléfonos celulares.

Según información policial, los seis procesados serían integrantes del grupo delictivo Los Chonekillers. La Fiscalía presentó los elementos del caso ante un juez durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.

Policía encontró una pistola y 18 municiones en una vivienda

La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional ejecutó el operativo en el sector Divino Niño, luego de recibir información ciudadana sobre las presuntas actividades que ocurrían en el inmueble.

Los agentes ingresaron a la vivienda y localizaron en el patio una pistola calibre 3,8, un alimentador y 18 municiones sin percutir. También encontraron teléfonos celulares y, según los elementos expuestos durante la audiencia, dinero en efectivo.

La alerta ciudadana permitió a los uniformados identificar el inmueble y ejecutar el procedimiento durante la madrugada del 3 de noviembre.

Tres adultos recibieron prisión preventiva

Durante la audiencia de flagrancia, el fiscal presentó como elementos de convicción el parte policial, las versiones de los agentes que participaron en el operativo y las evidencias que los uniformados recogieron en la vivienda.

El juez de Garantías Penales de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Dilan Xavier A. P., Jonathan V. C. y Hólger Elías V. M.

En el caso de Rosa Angélica V. S., el magistrado dispuso medidas cautelares alternativas. La procesada deberá presentarse periódicamente ante el fiscal del caso y no podrá salir del país. Durante la audiencia, ella presentó certificados médicos que acreditaban su estado de gestación.

Dos adolescentes de 16 y 17 años recuperaron su libertad

La situación de los dos adolescentes siguió un procedimiento distinto por su edad. El juez de la Unidad Judicial de Adolescentes Infractores dispuso el inicio de una instrucción fiscal de 30 días y ordenó su libertad.

La investigación deberá determinar la posible participación de cada uno de los seis procesados en el presunto delito. La información de Fiscalía identifica a dos de ellos como adolescentes de 16 y 17 años, mientras que para los adultos el juez dictó medidas cautelares diferenciadas.

Fiscalía aplica el artículo 361 del COIP

La Fiscalía procesa el caso con base en el artículo 361, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta disposición tipifica los delitos relacionados con armas de fuego y municiones.

La norma establece una pena privativa de libertad de cinco a siete años para este delito. La responsabilidad de los procesados deberá determinarse dentro del proceso judicial.

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