Policía refuerza patrullajes en diciembre para evitar robos

Ana Rosero (I)

Las seguridades se refuerzan en diciembre. Los servicios de Inteligencia, investigación y policías urbanos tienen la orden de realizar patrullajes y operativos antidelincuenciales en las zonas de mayor afluencia de personas en el país.

La idea es evitar que se perpetren robos a personas o asaltos violentos. Agentes saben que en este mes aumentan esos delitos por la afluencia de personas en centros comerciales, mercados o bahías para las compras navideñas.

Datos del Ministerio de Gobierno muestran que en los meses de diciembre del 2015 al el 2020 se han perpetrado 15 042 robos a personas a escala nacional. En cambio, en los meses de noviembre de esos mismos años se han registrado 14 343 casos.

Para evitar ser víctima de este tipo de ilícito durante las festividades de diciembre, la Policía aconseja a las personas guardar sus billeteras o carteras en lugares seguros cuando se realicen compras en sitios concurridos y no perder de vista sus pertenencias.

Además, no se debe contar el dinero en efectivo en la calle o exhibirlo ante la gente. Tampoco se debe usar el celular en sitios donde haya alta concurrencia de gente, pues se corre el riesgo de que un desconocido le arranche el aparato y huya. Se debe usar el teléfono en sitios seguros y vigilados.

También las carteras y bolsas de compras deben guardarse en las cajuelas de los carros. Nunca colocarlas en lugares visibles ya que los delincuentes pueden romper los vidrios del vehículo y sustraer los artículos.

Los agentes que rastrean delitos contra la propiedad saben que, si una persona es abordada por delincuentes en la calle, lo recomendable es no poner resistencia y entregar sus pertenencias. Con eso se evitan agresiones físicas.

En caso de ser víctimas de robo, deben alertar el hecho en el ECU-911 y acercarse a la Unidad de Policía Comunitaria más cercana. Las personas también pueden presentar una denuncia en la Policía Judicial.

Las provincias con más casos de robos a personas son Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay y Esmeraldas.

De hecho, el 1 de diciembre del 2021, la Policía realizó el lanzamiento del plan ‘Diciembre Seguro’.

En el caso de Quito, 5 300 policías se desplegarán en toda la ciudad para evitar el cometimiento de actos delictivos, en este mes.

César Zapata, comandante de Policía de Quito, aseguró que habrá presencia de uniformados en “las zonas de mayor concentración de personas como entidades bancarias, centros comerciales, plazas o parques”.

Habrá más patrullajes en 37 entidades bancarias, 27 centros comerciales. Además, habrá presencia de efectivos policiales en 30 paradas de buses distribuidas entre el norte y sur de la capital y en 37 parques, plazas y lugares turísticos de la ciudad.

La Policía indicó que mantendrán los operativos de seguridad en las calles del país. Agentes motorizados revisan las cédulas a motociclistas y a conductores de vehículos y de taxis que transitan por esas zonas. Comprueban que no tengan órdenes de captura vigentes, que el automotor no esté reportado como robado y que no porten armas de fuego o puñales.

Datos oficiales muestran que el 83,9% de los robos a personas se perpetran con pistolas o cuchillos para amedrentar a las víctimas.