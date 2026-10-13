Recapturan a dos prófugos de la cárcel de Santo Domingo

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Dos personas privadas de la libertad que permanecían evadidas de la cárcel de Santo Domingo fueron aprehendidas este martes 13 de octubre de 2026. La localización de los internos se concretó en el sector rural de Otongo Mapalí, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, luego de que habitantes del área alertaran sobre la presencia sospechosa de ciudadanos en los alrededores. Las labores de rastreo en el terreno contaron con el despliegue inmediato de unidades policiales especializadas en coordinación con los moradores de la localidad.

Traslado anunciado hacia el centro carcelario El Encuentro

Tras oficializarse la captura de los dos reos prófugos de la cárcel de Santo Domingo, el ministro del Interior, John Reimberg, emitió un pronunciamiento sobre el destino de los aprehendidos.

A éstos, que se fugaron de la cárcel de Santo Domingo y pretendieron burlarse del Estado, El Encuentro los espera. pic.twitter.com/Q9UxGZQuDI — John Reimberg (@JohnReimberg) October 14, 2026

La autoridad gubernamental señaló que los reclusos que pretendieron burlarse del Estado serán enviados al centro de privación de libertad denominado El Encuentro.

Antecedente del escape por boquetes y ductos de ventilación

La fuga se produjo la madrugada del lunes 12 de octubre en el Centro de Privación de Libertad Bellavista (Santo Domingo N.° 1). En total, seis internos que cumplían condenas en el pabellón D de máxima seguridad lograron vulnerar la infraestructura penitenciaria.

De acuerdo con el reporte del comandante subrogante de la Policía en la zona, Lenin Peralta, los evadidos abrieron un orificio en la pared de una celda del segundo piso, ingresaron a un ducto de tuberías que atraviesa la edificación y abrieron un segundo boquete en la parte trasera del recinto para salir al exterior.

El perfil judicial de los reclusos evadidos

Para facilitar la ubicación de los fugitivos de la cárcel de Santo Domingo, las autoridades difundieron previamente las identidades y fichas judiciales de los seis internos: Néstor Alfonso Guevara Moreta, José Marcelo Cevallos Zambrano, Alexis Damián Rivas Meneses y Eduardo Manuel Arica Jara; además de Serafín Sigifredo Vera Silva (Recapturado) y John Moisés Chalco Zambrano (Recapturado).

Dentro de este grupo constan tres sentenciados o procesados por violación, mientras que los tres restantes registran causas por asesinato, robo y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, además de indagarse presuntas conexiones con estructuras del crimen organizado.

Rastreos fluviales y fallas en el circuito de vigilancia

Las investigaciones fijaron inicialmente la ruta de salida de los internos hacia las orillas de un afluente cercano, por lo que se activaron patrullajes de las Fuerzas Armadas y cuadrillas con drones.

No obstante, las pericias técnicas detectaron averías en el sistema de videovigilancia penitenciaria, tanto en los pasillos internos como en los perímetros del complejo. Dichos fallos tecnológicos impidieron registrar los movimientos previos y verificar el tiempo exacto que tardaron en horadar las paredes.

Para ubicar al resto de los evadidos, se mantiene habilitada la línea 1800 DELITO (335486) con esquema de recompensas y reserva de identidad.

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