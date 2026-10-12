Seis presos de máxima seguridad escapan de la cárcel de Santo Domingo

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Seis presos del pabellón de máxima seguridad de la cárcel Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas, escaparon la madrugada del lunes 12 de octubre de 2026. La Policía encontró un hueco en una celda y activó operativos para localizar a los fugitivos.

Una nueva fuga de presos ocurrió en la cárcel Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Seis personas privadas de libertad salieron del centro penitenciario por una abertura en una pared del pabellón D, correspondiente al área de máxima seguridad.

La Policía confirmó la fuga

Lenin Peralta, comandante subrogante de la Policía en Santo Domingo, confirmó la fuga y explicó que los internos utilizaron un ducto destinado al paso de tuberías para llegar hasta la parte posterior del edificio.

La alerta ingresó al sistema ECU 911 durante la madrugada. Tras la inspección, los uniformados encontraron una abertura en una celda del segundo piso y otro orificio que conectaba con el exterior del pabellón.

¿Cómo escaparon los seis presos de la cárcel de Santo Domingo?

Según la información policial, los internos rompieron la pared de una celda y accedieron a un ducto que conecta con otros espacios de la estructura. Luego abrieron otro hueco para salir por la parte posterior del centro penitenciario.

Los agentes rastrearon la ruta hasta las inmediaciones de un río cercano. La Policía investiga si los fugitivos utilizaron ese afluente para alejarse de la prisión.

Las autoridades también examinan cuánto tiempo necesitaron los internos para abrir los orificios y cómo lograron ejecutar el plan sin que el personal penitenciario detectara la maniobra.

¿Quiénes son los presos que escaparon?

El reporte policial identifica a tres internos con condenas o procesos por violación. Los otros tres enfrentan causas por asesinato, robo y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, respectivamente.

La Policía investiga además posibles vínculos de los fugitivos con grupos de delincuencia organizada. Las autoridades deberán confirmar esa información dentro de las diligencias del caso.

Policía y Fuerzas Armadas buscan a los fugitivos

Tras la alerta, la Policía desplegó equipos en varios sectores de Santo Domingo para localizar a los seis internos. Las acciones incluyen rastreos en los alrededores de la cárcel y operativos coordinados con las Fuerzas Armadas.

Los uniformados también utilizan drones para apoyar la búsqueda. Las autoridades activaron el plan de recompensas para recibir información que permita ubicar a los fugitivos.

Cámaras de seguridad, otro punto bajo investigación

La Policía reportó problemas en las cámaras de seguridad del centro penitenciario, tanto en el interior como en los exteriores.

Esta falla dificulta la reconstrucción de los movimientos de los internos antes de la fuga y limita la posibilidad de establecer con precisión cómo ejecutaron el plan.

Las autoridades investigan las circunstancias de la evasión y revisan los controles del pabellón de máxima seguridad para determinar posibles responsabilidades.

La búsqueda de los seis internos continúa, mientras la Policía coordina acciones para lograr su recaptura.

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