Policía revela los nombres de seis prófugos de la cárcel de Santo Domingo

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La búsqueda de los reclusos evadidos en Santo Domingo de los Tsáchilas pasó a una fase pública este lunes, 12 de octubre de 2026. Con el fin de alertar a la ciudadanía y acelerar su ubicación, policías revelan nombres de seis prófugos de la cárcel de Santo Domingo, quienes lograron salir de las instalaciones penitenciarias tras perforar una pared en el área de máxima seguridad.

Policías revelan nombres de seis prófugos de la cárcel de Santo Domingo

La difusión de las fichas judiciales e imágenes confirmó la identidad de los prófugos de la cárcel de Santo Domingo.

🚨 ALERTA | SEIS PPL FUGADOS DEL CPL SANTO DOMINGO N.° 1



Identifica a las seis personas privadas de libertad que se fugaron del CPL Santo Domingo N.° 1 y reporta cualquier información que permita su ubicación.



📞 Comunícate al 1800 DELITO (335486) o escanea el código QR de esta… pic.twitter.com/ecywXjiVB5 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 12, 2026

En el listado oficial constan Néstor Alfonso Guevara Moreta, Serafín Sigifredo Vera Silva, José Marcelo Cevallos Zambrano, John Moisés Chalco Zambrano, Alexis Damián Rivas Meneses y Eduardo Manuel Arica Jara.

Tres de estos ciudadanos registran procesos o sentencias por el delito de violación, mientras que los tres restantes enfrentan causas penales por asesinato, robo y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, además de indagarse sus nexos con el crimen organizado.

Evasión mediante boquetes y ducto de tuberías

Las pericias en el Centro de Privación de Libertad Santo Domingo N.° 1 (Bellavista) determinaron que los reos se encontraban en el pabellón D de máxima seguridad.

El comandante subrogante de la Policía en la zona, Lenin Peralta, precisó que los internos rompieron la pared de una celda ubicada en el segundo piso, accedieron a un ducto de tuberías que cruza la estructura y realizaron un segundo orificio para salir por la parte posterior del edificio hacia el exterior.

Rastreos en afluente y despliegue de drones

Tras la alerta ingresada en la madrugada mediante el ECU 911, los agentes fijaron la ruta de escape hacia las inmediaciones de un río cercano.

Las autoridades investigan si los internos utilizaron la corriente del agua para alejarse del cerco carcelario. En el operativo participan cuadrillas de la Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas y equipos equipados con drones para vigilar zonas de difícil acceso en los alrededores de la prisión.

Averías en el sistema de videovigilancia penitenciaria

La investigación interna detectó anomalías técnicas en las cámaras de seguridad del centro carcelario, tanto en los pasillos interiores como en los perímetros externos.

Estas fallas complicaron la reconstrucción de los movimientos previos de los reclusos e impiden verificar con certeza cuánto tiempo tardaron en perforar las paredes sin ser descubiertos por el personal de control.

Canales confidenciales y plan de recompensas

Frente a la fuga de los seis reclusos, se activó la recepción de información ciudadana mediante la línea telefónica 1800 DELITO (335486) y un código QR digital.

Las autoridades indicaron que los reportes sobre el paradero de los prófugos se manejarán bajo estricta confidencialidad y con protección de identidad, dentro del esquema de recompensas habilitado para facilitar su recaptura.

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