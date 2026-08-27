Cae una red de extorsión que funcionaba desde la cárcel

Las unidades especializadas de la Policía Nacional neutralizaron las operaciones de una red de extorsión que funcionaba desde la cárcel, mediante la ejecución del Operativo Libertad 978.

La intervención se efectuó de manera simultánea en tres provincias del país e hizo posible la aprehensión y vinculación de cuatro ciudadanos señalados por exigir dinero a un empresario bajo amenazas directas contra su vida y la de su entorno familiar.

Despliegue policial contra la red de extorsión que funcionaba desde la cárcel

La Unidad Anti-Secuestros y Extorsión (Unase) coordinó equipos técnicos en Manabí, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas para ejecutar las acciones alrededor de las 16:30 del 26 de agosto de 2026.

Los allanamientos y procedimientos tácticos abarcaron inmuebles en los cantones Portoviejo y La Concordia, además de una incursión focalizada en las instalaciones del Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 4, conocido como CRS Regional Guayaquil.

Amenazas digitales y exigencias económicas a la víctima

Las indagaciones determinaron que los actos delictivos comenzaron el 14 de agosto de 2026 contra un comerciante de 27 años.

A través de la aplicación de mensajería WhatsApp, los integrantes de esta red de extorsión que funcionaba desde la cárcel enviaban constantes intimidaciones exigiendo la entrega de 5 000 dólares a cambio de no atentar contra la integridad física del ciudadano ni la de sus familiares.

Como mecanismo de amedrentamiento, los mensajes incluían fotografías y grabaciones de artefactos explosivos y armas de fuego.

Detenidos y reclusos vinculados al procedimiento

Durante el operativo conjunto se aprehendió a cuatro personas, individualizando el rol de dos personas privadas de la libertad en la emisión de las llamadas y textos extorsivos:

Monserrate Arcelia R. A. (48 años): Ciudadana ecuatoriana, sin antecedentes penales.

Ciudadana ecuatoriana, sin antecedentes penales. Carlos Alfredo P. M. (30 años): Ciudadano ecuatoriano, sin antecedentes registrados.

Ciudadano ecuatoriano, sin antecedentes registrados. Michael Javier A. C. (30 años): Interno del centro carcelario, con antecedentes por tráfico ilícito de sustancias en 2016 y asesinato en 2022.

Interno del centro carcelario, con antecedentes por en 2016 y en 2022. Jair Alexander M. R. (28 años): Interno del penal, con registros policiales por tenencia no autorizada de armas y municiones en 2025, además de robo en ese mismo año.

Evidencias levantadas y trámite judicial

Como parte de los indicios fijados por los peritos de criminalística constan cinco teléfonos celulares utilizados para coordinar la logística y consumar las comunicaciones intimidatorias de esta red de extorsión que funcionaba desde la cárcel.

Tanto las personas aprehendidas como los dispositivos incautados quedaron a órdenes de las autoridades judiciales competentes para la correspondiente audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.

Preguntas frecuentes sobre una red de extorsión que funcionaba desde la cárcel de Guayas

❓ ¿Qué monto de dinero exigía la red de extorsión que funcionaba desde la cárcel?

Exigían el pago de USD 5.000 en efectivo.

Las amenazas iban dirigidas a un empresario de 27 años para no atentar contra su vida ni la de su familia.

❓ ¿En qué provincias y sectores se ejecutó el operativo Libertad 978?

El despliegue policial contra la red de extorsión que funcionaba desde la cárcel, se desarrolló en Manabí (Portoviejo), Santo Domingo de los Tsáchilas (La Concordia) y Guayas (Guayaquil).

Agentes especializados de la Unase realizaron incursiones simultáneas en viviendas y en el penal de Guayaquil.

❓ ¿Desde qué centro penitenciario se emitían las amenazas de muerte?

Desde el Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 4 (Regional Guayaquil).

En ese centro estaban recluidos dos de los cuatro implicados, quienes enviaban videos de armas y explosivos.

❓ ¿Qué antecedentes penales registran los reclusos vinculados?

De los detenidos y reclusos vinculados al procedimiento, uno registra antecedentes por tráfico ilícito de sustancias y asesinato; el otro por tenencia de armas y robo.

Ambos cumplían condenas previas dentro del sistema penitenciario del Guayas.

❓ ¿Cuáles fueron las evidencias materiales decomisadas por la Unase?

Cinco terminales móviles utilizados para la actividad ilícita.

Los equipos telefónicos servían para enviar los mensajes intimidatorios por WhatsApp y coordinar las exigencias de dinero.

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