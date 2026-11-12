Qué provincias siguen bajo estado de excepción en Ecuador y hasta cuándo

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

El presidente Daniel Noboa extendió por 30 días el estado de excepción que rige en ocho provincias de Ecuador. La renovación consta en el Decreto Ejecutivo 532, que el mandatario firmó el miércoles 11 de noviembre de 2026. La medida responde a la causal de grave conmoción interna y mantiene las condiciones que estableció el Decreto Ejecutivo 498, del 15 de septiembre pasado.

La prórroga comprende a El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. Con esta decisión, el Gobierno mantiene las disposiciones excepcionales que contempla el decreto original. Entre ellas figuran la suspensión de determinados derechos, las requisiciones temporales de bienes y servicios y el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Sin embargo, el nuevo documento no establece expresamente la renovación del toque de queda.

Estas son las ocho provincias y las medidas que siguen vigentes

El Decreto Ejecutivo 498 declaró el estado de excepción por 60 días, desde el 15 de septiembre de 2026. Ese plazo concluye el 15 de noviembre. No obstante, Noboa firmó el Decreto 532 para extender la declaratoria durante otros 30 días en las ocho provincias.

La disposición responde a la situación de seguridad que atraviesan esas jurisdicciones. El Gobierno mantiene la causal de grave conmoción interna y las medidas que acompañaron la declaratoria de septiembre.

Entre las principales disposiciones constan:

Suspensión de derechos: el decreto contempla la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.

Requisiciones: las autoridades pueden realizar requisiciones temporales de bienes y servicios.

Fuerzas Armadas: el documento autoriza su intervención en coordinación con la Policía Nacional.

Restricción de movilidad: el Decreto 498 también contempló limitaciones a la libertad de tránsito en El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí.

Esta última disposición incluyó un toque de queda que rigió entre el 17 y el 30 de septiembre. La restricción estableció un horario de 00:00 a 05:00. Durante esos días, las autoridades no podían emitir salvoconductos.

Así, el Decreto 532 prolonga el estado de excepción bajo las condiciones que estableció el documento anterior. La medida alcanza a las ocho provincias, aunque las disposiciones sobre movilidad requieren una distinción frente a la renovación de la declaratoria.

El Decreto 532 no confirma la continuidad del toque de queda

La extensión del estado de excepción se produce después de que terminara el toque de queda que el Gobierno aplicó en cinco provincias: Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Los Ríos. Esa restricción de movilidad concluyó un día antes de que Noboa firmara el nuevo decreto.

El Decreto Ejecutivo 532, del 11 de noviembre, no señala si el Gobierno renovará el toque de queda. Tampoco determina nuevas fechas ni horarios para una eventual prohibición de circulación nocturna.

Por eso, la extensión del estado de excepción no equivale, por sí sola, a una confirmación de que continuará el toque de queda. El documento mantiene las condiciones del Decreto 498 para las ocho provincias, pero no incorpora una disposición expresa que renueve la restricción nocturna.

Este punto es importante para los ciudadanos de las jurisdicciones incluidas en la declaratoria. La renovación mantiene el régimen excepcional durante 30 días adicionales, pero el nuevo texto no anuncia un horario de prohibición de movilidad ni establece cuándo comenzaría a regir una nueva restricción.

El anterior toque de queda dejó más de 2 000 personas detenidas, según un balance difundido el 8 de noviembre. La cifra corresponde a los resultados de los operativos que ejecutaron las autoridades durante la aplicación de esa medida.

Con el Decreto 532, Noboa amplía por otros 30 días el estado de excepción en las ocho provincias. Las disposiciones originales continúan como marco de la declaratoria, mientras el nuevo documento no confirma otro período de toque de queda.

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