34 años de prisión para procesados por asesinato de Efraín Ruales

Redacción El Comercio (I)

A 34 años y ocho meses de cárcel fueron sentenciados seis de los siete procesados por el presunto asesinato del presentador de televisión, Efraín Ruales. Así lo informó este jueves, 17 de febrero de 2022, la Fiscalía General del Estado.

“Con base en las pruebas presentadas por Fiscalía durante la audiencia de juicio, Tribunal Penal sentencia –por unanimidad– a los seis procesados por el asesinato del presentador de TV Efraín R. R”, señaló la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

Álvaro Bolívar C. A. (“Alvarito“) y Alexis Paúl C. V. (“Casquete“) deberán cumplir una pena de 34 años y 8 meses de prisión, como autores del crimen. Mientras que Carlos M. C., Karla M. M., Jorman V. S. y Juan Carlos R. Q. son condenados –como cómplices– a 17 años de cárcel, dijo la Fiscalía.

La institución indicó que se espera fecha y hora para la audiencia de juzgamiento contra el procesado Aarón Andrés A. C., quien se encontraba prófugo y fue capturado el 4 de febrero de 2022 en Guayaquil.

Ruales fue asesinado el 27 de enero de 2021 cuando se dirigía a su casa, luego de haberse ejercitado en un gimnasio en el norte de Guayaquil. El actor recibió un impacto de bala que fue disparado desde un vehículo en movimiento.

Alias ‘Alvarito’ fue detenido el 3 de marzo de 2021 en Esmeraldas y la Fiscalía lo acusa de estar implicado en el crimen de Efraín Ruales.

En cambio, el pasado 4 de febrero de este año la Policía Nacional detuvo en Guayaquil al octavo sospechoso de haber participado en el asesinato del presentador de televisión.

‘Aaron’ fue capturado por el bloque especial de búsqueda de personas de alta peligrosidad en el sector de la Isla Trinitaria, en el sur de la urbe.

Según las investigaciones, ‘Aaron’, de 26 años, fue quien ocultó el arma de fuego, con la que se perpetró la muerte violenta

Hasta el momento, se encuentran capturados los supuestos autores materiales y cómplices del asesinato del presentador, pero no se conoce el móvil del crimen ni al autor intelectual.