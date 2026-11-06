¿Por qué Jacobo Bucaram y otros dos detenidos están en la cárcel de El Encuentro?

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

La Policía Nacional detuvo a Jacobo Bucaram Pulley y a otros dos ecuatorianos el miércoles 4 de noviembre de 2026 en Guayaquil. Dos días después, los tres permanecían en la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena. El operativo se vinculó con una investigación de la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York.

Los otros detenidos son Geovanny F. y William B. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que los tres tenían notificaciones rojas de Interpol y que la justicia estadounidense los requería por un caso relacionado con supuesto narcotráfico.

El Encuentro, el penal de máxima seguridad donde permanecen los tres detenidos

Bucaram y los otros dos detenidos permanecen bajo custodia ecuatoriana en El Encuentro mientras avanzan las diligencias para una eventual extradición a Estados Unidos.

El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) identifica al penal como el Centro de Privación de Libertad Santa Elena Número 1.

Tiene capacidad para 800 personas y, según el SNAI, su infraestructura permite albergar a personas que la entidad clasifica como de alta peligrosidad.

¿Quiénes pasaron por El Encuentro antes de su extradición?

El 29 de octubre de 2026, Ecuador entregó a Estados Unidos a Daniel Salcedo, al exteniente de Policía Ronald H. y a Francisco B., alias ‘Churrón’. Los tres permanecieron en El Encuentro antes de su extradición, que el presidente Daniel Noboa anunció ese día.

El penal también albergó a Darío P., alias ‘Topo’, y a Celso M., alias ‘Patucho Celso’. La Policía Nacional informó que el 18 de junio de 2026 trasladó a ambos desde El Encuentro hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, donde los entregó a las autoridades estadounidenses.

👉 https://t.co/Xt6hyMK3uD || Jaime Estrada Medranda y su padre, Jaime Estrada Bonilla esperan su extradición en Panamá. 👇👇👇 https://t.co/IZsnZndhkU — El Comercio (@elcomerciocom) November 6, 2026

Lo que sigue en el trámite de extradición de Jacobo Bucaram a Estados Unidos

En una entrevista con TC Televisión el viernes 6 de noviembre, Reimberg señaló que el siguiente paso era la recepción de las solicitudes formales de extradición de Estados Unidos. También indicó que los detenidos participarían en una audiencia en la que conocerían el pedido. La Presidencia de la Corte Nacional de Justicia es la autoridad central ecuatoriana en materia de extradición.

Interpol explica que la notificación roja pide a las policías localizar y detener provisionalmente a una persona con miras a su entrega. En Ecuador, la Ley Orgánica de Extradición regula el trámite para resolver si esa entrega procede.

¿Qué cargos enfrentan los tres en Nueva York?

El 5 de noviembre, la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York hizo públicos tres cargos contra los detenidos en Ecuador. La acusación incluye conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas.

La Fiscalía también incluyó en el mismo expediente a Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda, a quienes las autoridades detuvieron en Panamá. Los cinco conservan la presunción de inocencia.

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