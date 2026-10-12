Policía y militares se incautan de 188 kilos de marihuana en Esmeraldas

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Las operaciones contra el narcotráfico en Ecuador incluyen intervenciones conjuntas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En Esmeraldas, los equipos del Bloque de Seguridad realizaron un allanamiento en un inmueble. El ministro del Interior, John Reimberg, dio a conocer los resultados del procedimiento y las cifras sobre la droga que encontraron.

Policía y militares se incautan de marihuana en Esmeraldas

El Bloque de Seguridad se incautó de 188,16 kilogramos de marihuana durante un operativo en el sector Aire Libre, en el cantón Esmeraldas.

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas participaron en la intervención, que incluyó el allanamiento de un inmueble.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre el decomiso y compartió las cifras correspondientes a la cantidad de droga y su valor en el mercado nacional.

GOLPE AL NARCOTRÁFICO EN ESMERALDAS: 188,1 KILOS DE MARIHUANA INCAUTADOS. El operativo fue ejecutado por el Bloque de Seguridad, a través de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en el sector Aire Libre, cantón Esmeraldas, donde en un allanamiento a un inmueble fueron decomisados 188.16 kg de marihuana con un valor de USD 145.824 en el mercado nacional y que equivalen a 376.320 dosis. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) October 12, 2026

Marihuana incautada en Esmeraldas equivale a más de 376 000 dosis

De acuerdo con la información que difundió Reimberg, los 188,16 kilogramos de marihuana equivalen a 376 320 dosis.

El ministro también detalló que la sustancia alcanza un valor estimado de 145 824 dólares en el mercado nacional.

Esmeraldas recibió 48 vehículos para reforzar los operativos policiales

La incautación ocurre en un contexto de refuerzo de las operaciones de seguridad en Esmeraldas. El Gobierno Nacional entregó 48 vehículos a la Policía Nacional, con el objetivo de ampliar su capacidad operativa en la provincia.

La dotación comprende 35 patrulleros y 13 motocicletas, que la institución distribuirá entre los siete cantones de Esmeraldas.

Según la información institucional, estos recursos permitirán ampliar los patrullajes preventivos, facilitar el desplazamiento de los uniformados y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.

La Policía también prevé utilizar las nuevas unidades para fortalecer las intervenciones contra estructuras criminales y las actividades de vigilancia en distintos sectores de la provincia.

Con información de El Diario Manabí

Marihuana en Esmeraldas; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió durante el operativo contra el narcotráfico en Esmeraldas? El Bloque de Seguridad incautó 188,16 kilogramos de marihuana durante un allanamiento en un inmueble del cantón Esmeraldas.

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas participaron en la intervención. El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre los resultados este lunes 12 de octubre de 2026. ❓ ¿Dónde se realizó el operativo de incautación de marihuana en Esmeraldas? El operativo ocurrió en el sector Aire Libre, en el cantón Esmeraldas.

Los integrantes del Bloque de Seguridad allanaron un inmueble donde encontraron la sustancia. La información difundida no precisa la dirección exacta del establecimiento. ❓ ¿Cuántos kilogramos de marihuana incautaron en Esmeraldas? Las autoridades incautaron 188,16 kilogramos de marihuana. Contexto: El ministro John Reimberg difundió la cifra mediante una publicación en su cuenta de X el 12 de octubre de 2026. ❓ ¿A cuántas dosis equivale la marihuana incautada en Esmeraldas? Los 188,16 kilogramos de marihuana equivalen a 376 320 dosis, según el ministro del Interior.

Reimberg incluyó esta estimación en el balance del operativo que ejecutaron la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. ❓ ¿Cuál es el valor de la droga incautada en Esmeraldas? La marihuana decomisada tiene un valor estimado de 145 824 dólares en el mercado nacional.

La cifra corresponde a la valoración que difundió el ministro John Reimberg sobre los 188,16 kilogramos de droga. ❓ ¿Qué instituciones participaron en la incautación de marihuana? La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejecutaron el operativo como integrantes del Bloque de Seguridad.

La intervención incluyó el allanamiento de un inmueble en el sector Aire Libre. El ministro del Interior comunicó los resultados de la acción. ❓ ¿Hubo personas detenidas durante el operativo en Esmeraldas? La información proporcionada no confirma detenciones durante el allanamiento.

El reporte difundido por John Reimberg detalla la cantidad de marihuana, las dosis estimadas y su valor comercial, pero no identifica personas aprehendidas. ❓ ¿Cuántos vehículos recibió la Policía Nacional para reforzar la seguridad en Esmeraldas? El Gobierno Nacional entregó 48 vehículos a la Policía Nacional para ampliar su capacidad operativa en la provincia.

La dotación comprende 35 patrulleros y 13 motocicletas, que la institución distribuirá entre los siete cantones de Esmeraldas. ❓ ¿Para qué utilizará la Policía los nuevos patrulleros y motocicletas en Esmeraldas? La Policía prevé utilizarlos para patrullajes preventivos, atención de emergencias, vigilancia e intervenciones contra estructuras criminales.

Según la información institucional, los vehículos permitirán ampliar los desplazamientos de los uniformados y fortalecer las operaciones en distintos sectores de la provincia. ❓ ¿Qué sigue después de la incautación de marihuana en Esmeraldas? La información disponible no detalla las siguientes diligencias judiciales relacionadas con la droga incautada.

El reporte se concentra en el decomiso y en el refuerzo de los recursos policiales de la provincia. No precisa posibles responsables, detenciones ni actuaciones posteriores de la Fiscalía.

Te recomendamos