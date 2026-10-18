Policía halla autopartes y un arma en una vivienda de Calderón

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Un operativo policial permitió localizar autopartes en Calderón, en el norte de Quito. Los objetos fueron encontrados durante el allanamiento de una vivienda de San Juan de Calderón, realizado la tarde del sábado 17 de octubre de 2026.

Según la Policía Nacional, dentro del inmueble se encontraron 15 accesorios de vehículos, además de cuatro llantas y un arma de fuego tipo revólver. Entre las piezas halladas constan parabrisas y puertas.

La intervención se ejecutó después de que la Fuerza Pública recibiera denuncias por una supuesta interceptación de objetos vehiculares.

Autopartes en Calderón quedan como indicios para investigación

El hallazgo de autopartes en Calderón también estuvo acompañado por el decomiso de un revólver. Todos los elementos encontrados en el inmueble fueron ingresados como indicios para las pericias y las investigaciones correspondientes.

Durante este procedimiento no se reportaron personas detenidas.

La información policial no ha detallado si las piezas encontradas corresponderían a vehículos denunciados como robados. Las investigaciones deberán determinar los elementos relacionados con el hallazgo.

Una pareja fue detenida en otro operativo en Monjas

La Policía desarrolló otra intervención durante el fin de semana en el sector de Monjas, en el centro de Quito.

En ese caso, los agentes actuaron después de recibir una alerta relacionada con un robo. Tras realizar las investigaciones, los uniformados llegaron al lugar donde se encontraban dos sospechosos, un hombre y una mujer, quienes quedaron detenidos.

Durante el procedimiento se recuperaron dos vehículos. Uno de ellos tenía una denuncia por robo.

VEHÍCULOS RECUPERADOS Tras alerta de robo, realizamos las diligencias investigativas en el sector de Monjas #UIO, logrando la aprehensión de los presuntos causantes del delito, y recuperamos dos vehículos, uno de ellos con alerta activa por robo. #ServirYProtegerConFirmeza https://t.co/rWr0Trg80L — Policía Ecuador Quito – Zona 9 (@PoliciaEcZona9) October 17, 2026

Las dos personas detenidas fueron trasladadas a una unidad judicial para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Otros dos vehículos fueron recuperados en Quito

A los procedimientos de Monjas y al hallazgo de autopartes en Calderón se sumó la recuperación de otros dos automóviles durante el fin de semana.

Uno de los vehículos fue localizado en la avenida Mariscal Sucre y Hernando Talavera, en La Mena, en el sur de la urbe.

El segundo automóvil fue identificado durante un patrullaje. Las autoridades no precisaron sobre personas detenidas por estos dos hechos.

Más información sobre operativos en Quito

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